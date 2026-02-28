Podemos Alianza Verde organiza acto electoral para defender el futuro del hospital Virgen del Mirón

Sábado, 28 Febrero 2026 07:31

Podemos-Alianza Verde organiza esta tarde un acto electoral para defender el futuro del hospital Virgen del Mirón, de Soria. El acto incluye la presentación de un libro sobre la salud mental.

Mario Calonge y Patrocinio Hernández, número 1 y 2 de la candidatura de Podemos - Alianza Verde a las Cortes regionales por la provincia de Soria, participarán esta tarde en el acto "Salud mental y defensa del Hospital del Mirón".

En este acto electoral se incluye la presentación de la novela "Domingo. De la resaca al suspiro", por parte de una de sus autoras, Itxaso Cabrera Gil.

El acto se celebrará este sábado, 28 de febrero, a las 18 horas, en una sala del Palacio de la Audiencia.

Podemos Soria ha incluido en su programa electoral para las autonómicas del próximo 15 de marzo una renovación “integral” del hospital Virgen del Mirón, de Soria.

La formación morada pretende con esta renovación dotar al hospital de más servicios y unidades especializadas en patologías como recuperaciones postquirúrgicas, larga estancia, traumatológicas o de salud mental sin que desaparezcan las unidades actuales, como han explicado Podemos en un comunicado.

También Podemos quiere que sea un hospital de referencia sobre salud ,ental, ya que consideran que su tranquilidad y menor ajetreo es muy útil para el tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Al hilo de este objetivo, el acto servirá además para presentar la novela “Domingo. De la resaca al suspiro”, el debut literario conjunto de Itxaso Cabrera Gil y Alba Núñez González.

La narración invita a quien se adentra en sus páginas a reflexionar, a empatizar con el dolor, a no juzgar la vida que cada cual interpreta, vive y siente. A comprender, en definitiva, la necesidad de hablar, sensibilizar y trabajar en la prevención del suicidio.

La novela pretende visibilizar la salud mental y reflexionar sobre la importancia de percatarse de las alertas para prevenir el suicidio.

La historia transcurre entre Córdoba, Bilbao y Perú, país donde ambas escritoras se conocieron como cooperantes en la ciudad de Cuzco.

Su experiencia compartida trabajando con niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad social marcó el inicio de una colaboración que ahora ha cristalizado en este primer libro.

Itxaso Cabrera Gil (Zaragoza, 1989), psicóloga sanitaria y terapeuta con formación en neuropsicología clínica, ha trabajado en prevención del suicidio como profesional y desde la implicación política y social.

Por su parte, Alba Núñez González (Córdoba, 1997) es educadora y trabajadora social con formación en psicopedagogía. Desarrolla su actividad profesional con menores en grave riesgo de exclusión social en el ámbito educativo formal e informal.