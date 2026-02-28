El defensa Gexan se desvincula del Numancia, tras recuperarse de grave lesión

El C. D. Numancia y Gexan Elosegi han llegado a un acuerdo para la desvinculación del defensa guipuzcoano del equipo numantino.

El jugador, natural de Hernani, recibió la semana pasada el alta médica tras superar una grave lesión que le ha mantenido un año de baja y el club le desea lo mejor en su futuro personal y profesional.

Gexan Elosegi llegó al Numancia en el verano de 2024 y ha disputado un total de 14 partidos con la camiseta numantina.

El defensa vasco se lesionó de gravedad en su rodilla derecha en el partido disputado frente a la Gimnástica Torrelavega, en marzo de 2025.

El infortunio se cebó con Gexan que sólo llevaba tres minutos sobre el terreno de juego, al romperse el ligamento cruzado anterior y el lateral externo e interno, además de afectarl el bíceps femoral y lo sdos meniscos.

Unos días después el C.D. Numancia le renovó su contrato, un gesto que el futbolista resaltó que no olvidaría asegurando que "demostró ser un club señor. Conmigo se portaron de diez".