Ángel Rodríguez apela a mejora del Numancia para sumar de tres en tres

Viernes, 27 Febrero 2026 18:36

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha deseado que su equipo mejore en juego y resultados en las próximas jornadas para sumar de tres en tres y pueda disputar la zona de promoción.

Ángel Rodríguez ha comparecido ante los medios de comunicación al término del entrenamiento matinal de hoy viernes y ha analizado el partido que el Numancia disputará el domingo en Los Pajaritos ante el Burgos C. F. B.

“Ha sido una semana de trabajo en la que los primeros días se empezó pensando en lo que se debería haber hecho mejor en Coruña, pero con la mente en el próximo partido con el que pasar página, y recuperando para ello a gente”, ha destacado el técnico rojillo, que ha reconocido que en Abegondo “no estuvimos bien con balón y es así, y a partir de ahí todo se complicó”.

https://www.youtube.com/live/dvpPQjjzQ5g

Rodríguez ha incidido en la “necesidad de ser un equipo fuerte que comience ganando este domingo en casa y encadenar una serie de victorias que le permitan sumar de tres en tres”, y ha sido tajante: “no quedan más cojones que sumar de tres, hacer las cosas mucho mejor, mirarnos todos a la cara y mejorar, y a partir de ese margen de mejora todo pasa por empezar a conseguir victorias”.

En cuanto al filial del Burgos, rival de este domingo en Los Pajaritos (17.00 horas), Ángel ha pedido “respeto a todos los rivales, incluso más a los de abajo que a los de arriba”, recordando los tropiezos del Numancia, precisamente, con los equipos de la zona baja de la clasificación.

“El Burgos B es un equipo muy vertical, muy dinámico, con buen trato de balón y con “virtudes y carencias como todos los filiales”, ha destacado Rodríguez y que “para ganar será necesario estar al cien por cien en todas las facetas de ataque y defensa. ya que nos convertimos en un equipo peor cuando dejamos de hacerlo”.

En cuanto a las bajas, Ángel Rodríguez ha señalado que “esta semana recuperamos a gente para el domingo, y eso es una buena noticia”.