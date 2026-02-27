Viernes, 27 Febrero 2026
Buscar
Cubierto
12.4 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Voleibol

Deportes | Voleibol

Cisneros Tenerife sorprende y elimina a los celestes de la Copa del Rey

Cisneros Tenerife ha acabado con el sueño de la Copa de S.M. El Rey de Grupo Herce Soria.

El equipo tinerfeño ha sorprendido a los celestes en un intenso partido, donde ha terminado ganando por tres sets a uno (26-24, 17-25, 28-26 y 29-27)

El C.V. Grupo Herce llegaba ilusionado al torneo copero en Valencia, como uno de los candidatos al título con el permiso del favorito C.V. Guaguas.

Pero el equipo soriano ha entrado mal en recepción en el partido y Tenerife no ha perdonado en el primer set.

Han reaccionado en el segundo los de Alberto Toribio, y los dos últimos juegos han estado nivelados y, en los puntos decisivos, ha caído de parte del equipo tinerfeño, que pasa a semifinales de la competición.

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Voleibol

Id propio: 96933

Id del padre: 98

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia