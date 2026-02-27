Cisneros Tenerife sorprende y elimina a los celestes de la Copa del Rey

Viernes, 27 Febrero 2026 19:24

Cisneros Tenerife ha acabado con el sueño de la Copa de S.M. El Rey de Grupo Herce Soria.

El equipo tinerfeño ha sorprendido a los celestes en un intenso partido, donde ha terminado ganando por tres sets a uno (26-24, 17-25, 28-26 y 29-27)

El C.V. Grupo Herce llegaba ilusionado al torneo copero en Valencia, como uno de los candidatos al título con el permiso del favorito C.V. Guaguas.

Pero el equipo soriano ha entrado mal en recepción en el partido y Tenerife no ha perdonado en el primer set.

Han reaccionado en el segundo los de Alberto Toribio, y los dos últimos juegos han estado nivelados y, en los puntos decisivos, ha caído de parte del equipo tinerfeño, que pasa a semifinales de la competición.