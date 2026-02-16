El Sporting mantiene su ventaja como líder de Primera División con victoria en Gijón

Lunes, 16 Febrero 2026

El Moreno Sáez Sporting no ha acusado la derrota sufrida ante el Club Voleibol Haris en el Polideportivo de Los Pajaritos y ha superado este sábado a domicilio, por 2-3 (21-25, 24-26, 25-21, 30-28 y 5-15), al Grupo Covadonga de Gijón, uno de los equipos más correosos del Grupo A de la Primera División Masculina.

El combinado dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa ya sufrió en la primera vuelta para doblegar a un Grupo Covadonga al que pudo derrotar antes de llegar al quinto set porque dispuso de tres balones de partido en el cuarto. Restan cinco jornadas para el final y el Moreno Sáez Sporting -que descansará en una de ellas- se mantiene al frente de la clasificación, con 46 puntos, por los 41 que tiene el CyL Palencia 2026, que visitará el Polideportivo de Los Pajaritos el próximo 14 de marzo, en la penúltima jornada.

La primera ventaja relevante del Moreno Sáez Sporting en el primer set (13-18) llegó gracias a un remate de Alejandro Vinuesa por zona 6. Los asturianos, tras firmar un saque directo, se aproximaron hasta el 19-21, pero los sorianos no tardarían en poner el 0-1 en el marcador. Las rachas de uno y otro equipo marcaron el devenir de la segunda manga.

El Moreno Sáez Sporting empezó mandando por 6-10 y el Grupo Covadonga firmaría después un parcial de 11-6 (17-16) y llegó a ganar por 22-21.

La intensidad defensiva les concedió a los sorianos las suficientes oportunidades de contraataques como para vencer por 24-26. El último punto lo firmó, con un saque directo Dani González, que había sustituido a Sergio Pascual con 19-17 en el marcador. El Grupo Covadonga jugó mejor sus bazas en el tercer set, en el que ejerció un dominio casi completo.

Los asturianos dispusieron de una ventaja de 15-9 y, aunque el Moreno Sáez reaccionó hasta el 19-17, no pudo evitar que el duelo se marchara al cuarto set, el más emocionante de todos.

El central Álex González, con dos bloqueos casi consecutivos, facilitó que el Moreno Sáez Sporting pasara del 22-21 al 23-24. Los sorianos desaprovecharon tres balones de partido y los gijoneses ganaron el set (30-28) en la tercera oportunidad de la que dispusieron.

El quinto juego no tuvo mayor historia y el primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo -que ya vencía por 3-8 en el cambio de campo- recurrió a la solidez para lograr su decimoquinta victoria en dieciocho partidos.

El próximo sábado, a las 16:00 horas, el Moreno Sáez Sporting recibirá al Oleiros de La Coruña, tercero, con 33 puntos.