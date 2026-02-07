Los celestes ganan a Pamesa Teruel por la vía rápida (3-0)
Grupo Herce Soria ha ganado con solvencia al Pamesa Teruel (3-0) y continúa en la clasificación tras la estela del C.V. Guaguas.
Los celestes afrontan un nuevo clásico del voleibol español en Los Pajaritos
El equipo de Alberto Toribio no ha tenido problemas este sábado para derrotar por la vía rápida a un rival al que se presumia más resistencia en la víspera.
Los celestes han mandado siempre en el marcador y han solventado con autoridad este compromiso, lo que le permite afianzarse en la segunda plaza de la Superliga y garantizarse estar entre los cuatro primeros equipos, al menos, al término de la fase regular de la Superliga.
Los guarismos lo dicen todo: tres a cero con parciales de 25-20, 25-19 y 25-16.