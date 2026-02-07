Los celestes ganan a Pamesa Teruel por la vía rápida (3-0)

Sábado, 07 Febrero 2026 20:53

Grupo Herce Soria ha ganado con solvencia al Pamesa Teruel (3-0) y continúa en la clasificación tras la estela del C.V. Guaguas.

El equipo de Alberto Toribio no ha tenido problemas este sábado para derrotar por la vía rápida a un rival al que se presumia más resistencia en la víspera.

Los celestes han mandado siempre en el marcador y han solventado con autoridad este compromiso, lo que le permite afianzarse en la segunda plaza de la Superliga y garantizarse estar entre los cuatro primeros equipos, al menos, al término de la fase regular de la Superliga.

Los guarismos lo dicen todo: tres a cero con parciales de 25-20, 25-19 y 25-16.