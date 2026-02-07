La Junta mantiene activos planes ante riesgo de inundaciones en toda Castilla y León

Sábado, 07 Febrero 2026 19:53

La Junta de Castilla y León mantiene activados los planes de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, con todas las provincias de la Comunidad en situación 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL), ante la evolución del episodio de meteorología adversa que afecta al territorio desde finales de enero de 2026.

En este contexto, la provincia de Zamora ha elevado la activación del INUNCYL a situación 2, debido al aumento de caudales en varios ríos y embalses, así como a la previsión de lluvias y deshielos que podrían incrementar los niveles de los cauces. D

e forma complementaria, se ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en nivel 2, reforzando la vigilancia, coordinación y capacidad de respuesta ante posibles afecciones en la población e infraestructuras críticas.

A las 16:00 horas de hoy se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que integra a responsables de las distintas administraciones y recursos para maximizar la coordinación.

Esta situación convierte a Zamora en un foco prioritario de vigilancia, donde se han intensificado las labores del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que realiza, en coordinación con otros organismos (AEMET, Confederaciones hidrográficas, etc), un seguimiento continuo de los niveles de ríos y embalses, así como de los puntos críticos de inundación y carreteras afectadas.

Asimismo, se mantiene un contacto permanente con los ayuntamientos y entidades locales para garantizar que cualquier incidencia sea detectada y gestionada de forma inmediata.

Desde el inicio del episodio, caracterizado por nevadas persistentes, fuertes rachas de viento y precipitaciones intensas, la Junta ha mantenido una labor de vigilancia activa y preventiva en toda la Comunidad, coordinada con las confederaciones hidrográficas del Duero, Miño-Sil y Tajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios, los técnicos de mantenimiento, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y las entidades locales.

Entre las medidas de seguimiento destacadas se incluyen:

Supervisión continua de ríos y embalses, con especial atención a los cauces del Duero, Esla y Tera en Zamora.

Control de carreteras y vías de comunicación afectadas por inundaciones y nevadas.

Continuo contacto con las autoridades locales de los municipios afectados por parte del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

Movilización y adaptación constante de los recursos de emergencia, con refuerzo especial en Zamora por el INUNCYL nivel 2 y el PLANCAL nivel 2, asegurando respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

Hasta la fecha, se han gestionado más de 1.100 incidencias relacionadas con nevadas, vientos, lluvias y avenidas, sin daños personales.

La coordinación entre los distintos recursos de Protección Civil ha permitido minimizar los efectos sobre la población y garantizar la seguridad en los puntos críticos.

La Junta de Castilla y León quiere reconocer y agradecer la labor de los servicios de Proteccion Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sanitarios, los técnicos de mantenimiento de carreteras, DGT, AEMET y el voluntariado de protección civil, cuya implicación ha sido clave para la eficacia del dispositivo de vigilancia y respuesta.

Así mismo, hay que lamentar el fallecimiento de un conductor de quitanieves del Estado en un accidente en el Puerto del Pico, en Ávila.

La Junta de Castilla y León ha lamentado la pérdida de un profesional en el ejercicio de sus funciones y manda un agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que integran los operativos de todas las administraciones ante este intenso y largo episodio que se vive en la Comunidad.

El operativo de Protección Civil permanece activo y reforzado en toda la Comunidad, con especial vigilancia en Zamora, adaptando permanentemente las medidas a la evolución meteorológica e hidrológica y garantizando la prevención y protección de la ciudadanía frente a posibles inundaciones y afecciones derivadas de las precipitaciones y deshielos.