Rescatada esquiadora herida cuando realizaba travesía desde puerto de Santa Inés

Sábado, 07 Febrero 2026 20:44

Una esquiadora ha tenido que ser rescatada en el término riojano de Villoslada de Cameros, cuando ha resultado herida en un accidente cuando realizaba esquí de travesia desde el puerto de Santa Inés hacia Pico Buey, en Soria.

El 1-1-2 de La Rioja ha informado del rescate de esta esquiadora.

Un compañero de la esquidora herida ha alertado alerta del accidente, cuando se encontraban realizando esquí de travesia desde el puerto de Santa Inés hacia Pico Buey.

Ha sido necesario movilizar, a las once de la mñana, a Guardia Civil, Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y de SOS Castilla y León.

Las condiciones meteorológicas con fuerte viento y niebla han impedido la actuación de recursos aéreos, por lo que el rescate ha tenido que realizarse por medios terrestres, con Motonieve Urbión.

La herida, con síntomas de hipotermia, ha necesitado ser evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro en Logroño.