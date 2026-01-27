Conductora herida tras varias vueltas de campana con su vehículo en Berlanga
Emergencias Sanitarias Sacyl ha enviado esta tarde a Berlanga de Duero un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico para atender un accidente de tráfico.
A las 16:33 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la calle Postigo, en Berlanga de Duero.
Se trata de una salida de vía de un vehículo que seguidamente ha dado varias vueltas de campana.
El alertante ha indicado que había una mujer de 58 años herida y consciente.
Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia soporte vital básico.