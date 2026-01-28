Miércoles, 28 Enero 2026
Buscar
Cubierto con lluvias
0.2 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sucesos

Soria | Sucesos

Conductor herido tras volcar con su vehículo en salida de Garray

El conductor de un vehículo ha resultado herido esta madrugada tras volcar en la salida de Garray.

El accidente ha ocurrido a las 6:23 horas, según ha confirmado Emergencias Castilla y León, y ha consistido en el vuelco de un turismo en la carretera nacional N-111, en la salida de Garray.

Como consecuencia del mismo ha resultado herido el conductor.

Se ha avisado a Tráfico de Soria, a los Bomberos de Soria y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Minutos más tarde los alertantes han indicado que el herido ha salido por sus propios medios del vehículo aunque ha seguido siendo necesaria asistencia sanitaria porque tenía un golpe en la cabeza.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Sucesos

Id propio: 96140

Id del padre: 84

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia