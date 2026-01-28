Conductor herido tras volcar con su vehículo en salida de Garray

Miércoles, 28 Enero 2026 09:12

El conductor de un vehículo ha resultado herido esta madrugada tras volcar en la salida de Garray.

El accidente ha ocurrido a las 6:23 horas, según ha confirmado Emergencias Castilla y León, y ha consistido en el vuelco de un turismo en la carretera nacional N-111, en la salida de Garray.

Como consecuencia del mismo ha resultado herido el conductor.

Se ha avisado a Tráfico de Soria, a los Bomberos de Soria y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Minutos más tarde los alertantes han indicado que el herido ha salido por sus propios medios del vehículo aunque ha seguido siendo necesaria asistencia sanitaria porque tenía un golpe en la cabeza.