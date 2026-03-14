Un herido grave en accidente de tráfico en la autovía de Aragón, en Soria

Sábado, 14 Marzo 2026 08:31

Bomberos de la Diputación provincial de Soria del parque de Almazán se han movilizado esta madrugada por un accidente de circulación en el kilómetr4o 172 de la autovía de Aragón (A-2), sentido Madrid.

En el accidente se han visto implicados un vehículo pesado tipo trailer que transportaba bultos de mercancías peligrosas y un turismo.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos dotaciones de bomberos, con cuatro profesionales más el sargento provincial, también presentes en el punto Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

El aviso se ha recibido en el parque de bomberos a las 00:17 horas y la dotación de bomberos se ha retirado del lugar del siniestro a las 6:30 horas.

En el accidente ha resultado herido grave el conductor del turismo y herido leve el conductor del trailer.

Tras el impacto, la caja del trailer que transportaba mercancía peligrosa variada (clases 3, 5, 8 y 9) ha salido ardiendo en su totalidad, generando una importante columna de humo y llamas en su área adyacente.

Se ha tenido que activar el nivel 1 del plan especial de mercancías peligrosas de Castilla y León, se jam cpmfomadp dos términos municipales (Montuenga y Aguilar de Montuenga) y se ha cortado durante varias horas los dos sentidos de la A2 (sentido Madrid y Zaragoza).

Las tareas de las dotaciones de bomberos han consistido primeramente delimitación de un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda, monitorización de la columna de humo generada por posible afectación a la población y finalmente extinción del camión que ardía en su totalidad.

Tras varias horas, se ha logrado controlar y extinguir el incendio.