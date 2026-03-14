Tres accidentes de tráfico en madrugada en Arcos de Jalón, Viana de Duero y Soria

Sábado, 14 Marzo 2026 10:28

Tres accidentes de tráfico se han registrado esta madrugada en Soria y provincia. El más grave ha sido en la autovía de Aragón, en Arcos de Jalón, al incendiarse un camión que transportada mercancias líquidas peligrosas.

A las 4:42 horas Emergencias Sanitarias ha recibido un aviso de un accidente en el km 63 de la carretera CL-101 en Viana de Duero.

Una furgoneta ha sufrido una salida de vía y el conductor, un varón de 39 años, se encontraba herido y consciente.

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias – Sacyl.





A las 3:46 horas se ha producido un accidente en Soria capital.

Ha ocurrido en la calle Merineros con Venerable Palafox.

Se ha tratado de la colisión de dos turismos.

Se trasladado aviso a Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado una UVI móvil para atender a dos heridos.

El primer accidente ha ocurrido a las 0:14 horas cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso de un accidente en Arcos de Jalón.

Ha ocurrido en el km 172 de la A-2, sentido Madrid.

Se trata del accidente de un camión y un turismo y han informado que había fuego en el camión y que se trataba de transporte de mercancías líquidas peligrosas.

Se ha trasladado aviso a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a dos heridos.

También han sido avisados Bomberos, Guardia Civil COS y tráfico de Soria, Centro Coordinador de Emergencias.

Se ha producido una gran columna de humo y ha permanecido la A-2 cortada en ambos sentidos durante la noche.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ha declarado la Situación 1 del MPCYL por este accidente a las 3:19 horas.