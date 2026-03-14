Tres accidentes de tráfico en madrugada en Arcos de Jalón, Viana de Duero y Soria
Tres accidentes de tráfico se han registrado esta madrugada en Soria y provincia. El más grave ha sido en la autovía de Aragón, en Arcos de Jalón, al incendiarse un camión que transportada mercancias líquidas peligrosas.
Un herido grave en accidente de tráfico en la autovía de Aragón, en Soria
A las 4:42 horas Emergencias Sanitarias ha recibido un aviso de un accidente en el km 63 de la carretera CL-101 en Viana de Duero.
Una furgoneta ha sufrido una salida de vía y el conductor, un varón de 39 años, se encontraba herido y consciente.
Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias – Sacyl.
A las 3:46 horas se ha producido un accidente en Soria capital.
Ha ocurrido en la calle Merineros con Venerable Palafox.
Se ha tratado de la colisión de dos turismos.
Se trasladado aviso a Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado una UVI móvil para atender a dos heridos.
El primer accidente ha ocurrido a las 0:14 horas cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso de un accidente en Arcos de Jalón.
Ha ocurrido en el km 172 de la A-2, sentido Madrid.
Se trata del accidente de un camión y un turismo y han informado que había fuego en el camión y que se trataba de transporte de mercancías líquidas peligrosas.
Se ha trasladado aviso a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a dos heridos.
También han sido avisados Bomberos, Guardia Civil COS y tráfico de Soria, Centro Coordinador de Emergencias.
Se ha producido una gran columna de humo y ha permanecido la A-2 cortada en ambos sentidos durante la noche.
La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ha declarado la Situación 1 del MPCYL por este accidente a las 3:19 horas.