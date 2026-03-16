Camionero sorprendido al volante quintuplicando tasa de alcoholemía permitida
La Guardia Civil ha abierto una investigación al conductor de un camión, tras ser sorprendido al volante quintuplicando la tasa de alcoholemia permitida.
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Los hechos han ocurrido a las 8:15 horas del pasado 11 de marzo, en el kilómetro 166 de la la N-122, a su paso por el término municipal de Golmayo, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma procedió a la parada y control de un camión, tras observar una conducción errática y la comisión de una infracción a la normativa de tráfico.
Al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, éste arrojó tasas de 0,77 y 0,77 mg/l de alcohol en aire espirado, quintuplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,15 mg/l.
En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el art. 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza nº 3 de Soria.
Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.