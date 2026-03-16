Camionero sorprendido al volante quintuplicando tasa de alcoholemía permitida

Lunes, 16 Marzo 2026 10:02

La Guardia Civil ha abierto una investigación al conductor de un camión, tras ser sorprendido al volante quintuplicando la tasa de alcoholemia permitida.

Los hechos han ocurrido a las 8:15 horas del pasado 11 de marzo, en el kilómetro 166 de la la N-122, a su paso por el término municipal de Golmayo, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma procedió a la parada y control de un camión, tras observar una conducción errática y la comisión de una infracción a la normativa de tráfico.

Al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, éste arrojó tasas de 0,77 y 0,77 mg/l de alcohol en aire espirado, quintuplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,15 mg/l.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el art. 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza nº 3 de Soria.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.