Herido el conductor de patinete en colisión con turismo en Soria

Miércoles, 22 Abril 2026 12:19

Un nuevo accidente se ha registrado en Soria donde se ha visto involucrado un patinete.

El accidente de tráfico se ha producido este miércoles, a las 8:48 horas, en la calle Cebollera, en la esquina con la aenida de Valladolid, según ha confirmado Información de Emergencias.

Ha consistido en una colisión entre un turismo y un patinete.

Han solicitado asistencia para un varón de unos 45 años, herido consciente que conducía el patinete.

Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar., y se ha informado también al Cuerpo Nacional de Policía.