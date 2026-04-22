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Soria | Sucesos

Herido el conductor de patinete en colisión con turismo en Soria

Un nuevo accidente se ha registrado en Soria donde se ha visto involucrado un patinete.

El accidente de tráfico se ha producido este miércoles, a las 8:48 horas, en la calle Cebollera, en la esquina con la aenida de Valladolid, según ha confirmado Información de Emergencias.

Ha consistido en una colisión entre un turismo y un patinete.

Han solicitado asistencia para un varón de unos 45 años, herido consciente que conducía el patinete.

Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar., y se ha informado también al Cuerpo Nacional de Policía.

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