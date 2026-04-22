Herido el conductor de patinete en colisión con turismo en Soria
Un nuevo accidente se ha registrado en Soria donde se ha visto involucrado un patinete.
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El accidente de tráfico se ha producido este miércoles, a las 8:48 horas, en la calle Cebollera, en la esquina con la aenida de Valladolid, según ha confirmado Información de Emergencias.
Ha consistido en una colisión entre un turismo y un patinete.
Han solicitado asistencia para un varón de unos 45 años, herido consciente que conducía el patinete.
Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar., y se ha informado también al Cuerpo Nacional de Policía.