Tres detenidos por caza furtiva de corzos en varios cotos de Soria

Viernes, 17 Abril 2026 16:49

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, tras una operación desarrollada en distintos cotos de caza de la provincia de Soria, donde se había detectado la presencia de varios corzos abatidos de manera ilegal.

Los hechos han tenido lugar durante la noche del 16 al 17 de abril, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Soria, en colaboración con un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León y un guarda de caza, establecieron un dispositivo de vigilancia en varios cotos del entorno de Adradas, Ontalvilla de Almazán, Radona y Taroda, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

En torno a las 00:45 horas, los efectivos desplegados detectaron un disparo de arma de fuego en el paraje conocido como “El Monte”, en el término municipal de Alcubilla de las Peñas.

Los efectivos observaron la presencia de varias personas en la zona, iniciándose un operativo de seguimiento.

Poco después, la rápida actuación y la coordinación entre los distintos efectivos permitieron la localización de dos individuos que huían a pie por el monte, uno de ellos portando un rifle.

Tras una persecución, ambos fueron interceptados.

En el momento de su detención, uno de ellos portaba un arma larga con silenciador y lista para su uso, mientras que el otro transportaba en una mochila restos recientes de corzos abatidos.

El dispositivo continuó para localizar a una tercera persona implicada por lo que horas más tarde, tras su identificación, se procedió a su detención como presunto implicado en los hechos.

La Guardia Civil intervino el vehículo utilizado, así como diverso material relacionado con la actividad ilícita, entre ellos, un dispositivo de captura de imágenes mediante sensor de movimiento orientado hacia el propio automóvil, como medio de vigilancia del mismo.

Los detenidos han sido investigados como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, instruyéndose las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Pl. número 1 de Almazán.

La Guardia Civil recuerda que la caza furtiva constituye una grave amenaza para la conservación de las especies y los ecosistemas, y reitera su compromiso en la protección del medio natural.