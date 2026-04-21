Rescatado trabajador herido en monte de Vinuesa

Martes, 21 Abril 2026 14:31

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de un trabajador herido en el monte de Vinuesa, en la subida a Santa Inés.

El rescate ha comenzado este martes al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 9:38 horas informando de que un trabajador de unos 30 años había resultado herido al caerle una rama cuando trabajaba en una zona de monte en la subida a Santa Inés, en Vinuesa.

Según ha indicado el alertante, el herido se encontraba inconsciente en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil. Además, también ha acudido un agente medioambiental que se encuentra por la zona.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa doble entre los árboles ya que es una zona muy boscosa.

En el lugar, han inmovilizado al herido con un collarín y una camilla de tablero espinal.

A continuación, ha sido izado al helicóptero en camilla con grúa acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate ha trasladado al herido hasta el campo de fútbol de Vinuesa, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Allí esperaba personal sanitario que ha colaborado con los rescatadores en la estabilización del paciente.

Finalmente, un helicóptero medicalizado de Sacyl ha evacuado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.