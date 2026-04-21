Mañueco defiende modelo de Comunidad basado en entendimiento, concordia y estabilidad

Martes, 21 Abril 2026 13:52

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido la entrega de los Premios Castilla y León 2025 en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde ha defendido una forma de hacer política basada en el respeto, el diálogo y la voluntad de acuerdo, capaz de ofrecer certezas y convertir las ideas en una gestión eficaz al servicio de los ciudadanos.

En este sentido, tras las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo, ha apelado a las fuerzas políticas con representación en las Cortes a dialogar y alcanzar acuerdos para construir, desde el interés general y un esfuerzo de concordia, un proyecto de futuro que ilusione y ensalce la nobleza del trabajo político con el objetivo de garantizar estabilidad y certidumbre durante toda la legislatura.

Además, el presidente de la Junta ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales de Castilla y León para seguir trabajando desde la lealtad institucional y el respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al Estado de Derecho, con el objetivo de seguir construyendo el futuro de la Comunidad dentro de una España en la que todos los ciudadanos cuenten con los mismos derechos y deberes, y sin privilegios. También ha defendido un modelo de financiación autonómica justo, suficiente e igualitario que garantice servicios públicos de calidad en todo el territorio.

Por otro lado, Fernández Mañueco ha destacado que los galardonados en esta edición de los Premios Castilla y León, con su dedicación, tenacidad y voluntad, expresan toda la riqueza cultural, social, artística y científica de esta tierra. Asimismo, representan un modelo de Comunidad basado en la cultura del esfuerzo, el mérito, el talento y la generación de oportunidades.

A través del trabajo conjunto de la sociedad y las instituciones, la economía de Castilla y León mantiene un crecimiento dinámico, con más personas trabajando que nunca, la fiscalidad más baja de su historia y unos servicios públicos líderes a nivel nacional.

Entre los avances alcanzados, ha destacado la gratuidad de la educación de 0 a 16 años, así como el impulso al transporte público gratuito a través de la tarjeta 'Buscyl', que ya beneficia a más de 700.000 usuarios y ha superado los 10 millones de viajes gratuitos en la Comunidad.

El presidente ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir, trabajar, emprender y formar una familia, con un modelo de desarrollo equilibrado, integrador y centrado en el bienestar de las personas.

En la misma línea, ha subrayado la importancia de seguir fortaleciendo la identidad de la Comunidad con orgullo, y valorando su historia, su cultura y su capacidad.

Finalmente, el presidente ha tenido un cariñoso recuerdo para María Caamaño, último Premio de los Valores Humanos, destacando su ejemplo de fortaleza, optimismo y amor a la vida, y subrayando que su legado permanecerá como inspiración para toda la sociedad de Castilla y León.

Ejemplo de los valores de la Comunidad: los galardonados de 2025

En su 42ª edición, los Premios Castilla y León han reconocido en sus distintas categorías a: Verónica Pascual Boé, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación; Nuevo Mester de Juglaría, Premio Castilla y León de las Artes; Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras; Germán Vega García-Luengos, Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades; Laura López Valle, Premio Castilla y León del Deporte; Proyecto Hombre Castilla y León, Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales; y al Ayuntamiento de Benavente, organizador e impulsor del Toro Enmaromado, Premio Castilla y León de Tauromaquia