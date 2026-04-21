La Junta promueve incorporación de talento investigador en industria agroalimentaria

Martes, 21 Abril 2026 09:43

La Junta ha publicado la tercera convocatoria de ayudas a empresas agroalimentarias para la captación de talento científico-técnico universitario mediante la realización de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL).

Estas subvenciones, según la resolución que recoge hoy el Boletín Oficial de Castilla y León, fomentan la innovación y la colaboración público-privada en el ámbito de la I+D agroalimentaria, al tiempo que favorecen la incorporación de personal investigador altamente cualificado en las empresas a través de doctorados industriales, con un presupuesto total de 850.000 euros.

Cada proyecto incluirá la contratación de un doctorando industrial por parte de la entidad beneficiaria que desarrollará su trabajo, por un periodo máximo de cuatro años, en colaboración con la Red de Centros Tecnológicos y Grupos de Investigación del ITACYL, como la finca experimental de Zamadueñas (Valladolid), el Centro de Investigación en Acuicultura de Zamarramala (Segovia), la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo (Salamanca) o el Centro de Biocombustibles y Bioproductos de Villarejo de Órbigo (León).

Las iniciativas deberán alinearse con las prioridades estratégicas del sector en la Comunidad y estarán orientadas al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. Entre las áreas de trabajo se incluyen la innovación agraria, la mejora genética, la sanidad vegetal, la tecnología alimentaria y la bioeconomía.

Podrán beneficiarse de estas ayudas empresas públicas o privadas, corporaciones de derecho público y sus agrupaciones, siempre que dispongan de domicilio social o centro de trabajo en Castilla y León.

Las subvenciones financian hasta el 80 % de los costes de contratación y otros gastos asociados a los proyectos, con un máximo de 158.400 euros por iniciativa.

Convocatorias anteriores

Este programa se apoya en los resultados de las ediciones anteriores, desarrolladas en 2023 y 2025, que han permitido impulsar siete proyectos de doctorado industrial; seis de ellos están próximos a alcanzar los 24 meses de ejecución, un momento clave en su desarrollo.

Tras la justificación técnica y económica prevista en la convocatoria, las entidades participantes podrán percibir hasta el 95 % de la ayuda concedida, lo que contribuye a consolidar las actividades de investigación y transferencia tecnológica en el sector agroalimentario de Castilla y León.