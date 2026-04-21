Javier Antón tomará posesión como alcalde de Soria el 27 de abril

Martes, 21 Abril 2026 16:13

Javier Antón tomará posesión como alcalde de Soria, en sustitución de Carlos Martínez, el próximo lunes.

El Ayuntamiento de Soria ha convocado este martes el pleno extraordinario en el que se producirá el relevo al frente de la Alcaldía de Soria

Será el lunes 27 de abril, a las once de la mañana, con un orden del día que se abrirá con la toma de posesión como concejal de Javier Antón Cacho, la elección del alcalde y su posterior toma de posesión.

La incorporación de un nuevo concejal en las filas socialistas en el Consistorio, Javier Antón, ha necesitado previamente de la renuncia de Antonia Dulce, candidata que le predecía en la lista electoral socialista en la última convocatoria electoral, en mayo de 2023.

La ley orgánica del Régimen Electoral (LOREG) regula la elección de posibles sustitutos de alcalde.

Para ser alcalde, tendrán que renunciar todos los concejales socialistas que le preceden en la candidatura, ya que la LOREC establece que, tras la renuncia del alcalde, debe considerarse candidato “el siguiente de la misma lista”.

Antón ha tenido una carrera política muy vinculada a Martínez, que renunció hace unas semanas tras 19 años como alcalde de Soria, para asumir sus responsabilidades como procurador de las Cortes regionales, al ser incompatible ambos cargos, por ley.

Antón (Soria, 1972), casado y con dos hijos, ya fue concejal del Ayuntamiento de Soria durante tres legislaturas (2003-2015), antes de ser diputado nacional por el PSOE, en cuatro legislaturas (2016-2023), a la que se suma su actual mandato en el Senado.

Diplomado en Magisterio, Educación Infantil y Primaria, llegó al Ayuntamiento de Soria desde Cruz Roja Española, donde ejercía como técnico de Programas Educativos. Antes estuvo al frente del Consejo de la Juventud de Soria.

Actualmente es el secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Soria y el secretario de Organización del PSOE de Soria.

Una de las primeras decisiones del futuro alcalde, originario de Covaleda, será si compagina esta responsabilidad con la que tiene en el Senado, lo que, obviamente, restará dedicación en el Ayuntamiento de Soria.

La otra posibilidad es que renunciara al acta de senador. En la candidatura socialista, figura como primera suplente, Belén Antón, que es diputada provincial, y Carlos Martínez, exalcalde de Soria y ahora procurador y secretario general del PSOE de Castilla y León.