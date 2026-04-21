La V edición del Torneo Elige Soria de fútbol benjamín, en dos fases

Martes, 21 Abril 2026 16:50

La V edición del Torneo de fútbol benjamín Elige Soria llega con novedades. En esta edición, habrá dos fases. Participarán más de 300 futbolistas.

La nueva edición ha sido presentada hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento de Soria por Javier Muñoz, edil de Hacienda en el Consistorio capitalino, y Toño Algafeme y Marcos de Pablo, responsables de la cantera del C. D. Numancia.

En esta edición, el torneo tendrá dos fases y participarán más de 300 futbolistas en edad benjamín.

La primera tendrá carácter local, con la participación de todos los equipos edad benjamín de la provincia de Soria y que se disputará el 23 de abril en horario de tarde, y otra fase final que tendrá lugar el 1 de mayo en horario matinal y en la que participará el campeón de la fase provincial del 23 de abril y otros siete equipos con un nivel importante, como son el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Burgos C. F., U D. Logroñés, C. D, Parquesol y C. D. Numancia.

El concejal del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por el deporte, “más si cabe cuando se trata de deporte de base y formación, presente en torneos como éste, en el que participan los equipos de toda la provincia y, después, la élite nacional en categoría benjamín”.

Marcos de Pablo ha precisado que “se recupera la fase preliminar como hicimos en la primera edición, que se celebrará el 23 de abril por la tarde, con inicio sobre las 16 horas y final sobre las 19.30 horas, horario previsto para la gran final”

En esta fase provincial participarán Camaretas, Arcóbriga, San José, Almazán, Manuel Ruiz Zorrilla, Ólvega, Escuela del Numancia de Ólvega, Escuela del Numancia de Ágreda, Escuela Ayuntamiento de Soria, Covaleda, San Esteban y Calasanz.

Las dos jornadas en las que se disputará este torneo son festivas -23 de abril y 1 de mayo- para favorecer la afluencia de público y la participación de los mejores equipos.

El 1 de mayo, el torneo comenzará a las 11.00 horas, teniendo previsto su final a partir de las 14.00 horas, hora prevista para la gran final de esta V edición del Torneo Elige Soria.

Además de fútbol, habrá hinchables y parrillada para los asistentes.

El precio de la entrada el 1 de mayo será de 5 euros, y esa entrada permitirá participar en el sorteo de varios regalos y detalles preparados por la organización.