El Ayuntamiento activa contrataciones para reforzar servicios en proceso extraordinario de regularización

Martes, 21 Abril 2026 16:51

Cuando el proceso de regularización administrativa de migrantes ya está en marcha y ha multiplicado las esperas, y la paciencia, en el Ayuntamiento de Soria, el concejal de Personal, Eder García, ha anunciado hoy el refuerzo en los servicios municipales de Registro y Servicios Sociales para dar respuesta a esta demanda.

García ha pedido disculpas "a toda la gente que tiene que esperar para estos trámites”, y ha subrayado que se trata de una situación “extraordinaria” que requiere medidas también excepcionales dentro de los límites administrativos.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento está tramitando la incorporación de dos personas administrativas más por acumulación de tareas, a lo que se suma el refuerzo en el área social con dos trabajadoras sociales, necesarias para la emisión de informes de vulnerabilidad cuando sean necesarios vinculados al proceso.

García ha insistido en que la administración debe ajustarse a los procedimientos legales de contratación, lo que, a su juicio, impide una respuesta tan inmediata como se quisiera recordando que cada incorporación requiere seguir los mecanismos establecidos, como el llamamiento a bolsas de empleo activas.

A pesar de ello, ha recalcado que el Ayuntamiento está actuando “desde el primer momento” para dar respuesta a esta situación y ha pedido paciencia a la ciudadanía, recordando que el proceso de regularización se prolongará hasta el mes de junio.

Como se recordara, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de abril el Real Decreto que ponía fecha al comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España.

El concejal también ha querido poner en valor el trabajo interno: “hay que agradecer el esfuerzo de los compañeros y compañeras de la casa”, especialmente de quienes están atendiendo directamente en Registro y Servicios Sociales, “gestionando la presión y atendiendo a personas en situaciones complejas”.

Al mismo tiempo, ha destacado el impacto positivo del proceso.

“Muchos vecinos y vecinas van a poder mejorar su situación, trabajar con garantías y eso es una buena noticia, aunque haya generado un incremento puntual de la carga administrativa”, ha indicado.

Por otro lado, el concejal ha informado del acuerdo alcanzado con la mediación del SERLA esta misma mañana, que permitirá desbloquear la negociación con la parte social tras un periodo de bloqueo.

El conflicto, centrado en el funcionamiento de las mesas de negociación, ha quedado resuelto con un acuerdo que regula aspectos como la elaboración de actas y el desarrollo de las reuniones, garantizando seguridad jurídica y transparencia.

A partir de este punto, el equipo de gobierno prevé reactivar de forma inmediata distintos espacios de negociación y trabajo, entre ellos:

El Comité de Seguridad y Salud

La Mesa General de Negociación, donde se abordará la oferta pública de empleo de 2026

La negociación de calendarios laborales

La puesta en marcha de una mesa específica para el convenio colectivo

Además, el concejal ha avanzado que ya existen alrededor de 15 bases específicas preparadas para su publicación, lo que permitirá impulsar procesos selectivos en distintos perfiles profesionales.

García ha mostrado un tono optimista ante esta nueva etapa ya que “la intención es convocar cuanto antes todas estas mesas e ir desbloqueando cuestiones”, destacando que tras el acuerdo de esta mañana se podrá entrar en el fondo de las negociaciones