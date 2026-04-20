El PP denuncia "colapso" de servicios municipales con proceso de regularización

Lunes, 20 Abril 2026 13:07

La portavoz del Grupo municipal popular, Belén Izquierdo, ha denunciado este lunes que el proceso de regularización administrativa extraordinaria para migrantes ha colapsado los servicios municipales.

Izquierdo ha señalado en rueda de prensa que en estos días se están registrando colas más grandes que las habituales en las dependencias del registro municipal, como consecuencia del proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España.

“Esto no es una anécdota. Es la consecuencia directa de una decisión que se ha tomado sin planificación, sin coordinación y sin tener en cuenta las administraciones que estamos en primera línea”, ha señalado.

Izquierdo ha apuntado que el problema se agrava con la falta estructural de personal en el Ayuntamiento y la falta de previsión municipal, en temas laborales.

“La falta de planificación en personal afecta en el día a día de los sorianos que acuden a este Ayuntamiento y que se ha visto agravada con esta sobrecarga con el proceso de regularización”, ha apuntado.

Izquierdo ha asegurado que el concejal de Personal, liberado y con una persona de confianza, también liberada, no ha hecho nada para evitar este colapso.

“Estamos hablando de una regularización de una magnitud sin precedentes. En Soria se estima que pueden ser 2.000 personas regularizadas”, ha señalado.

Izquierdo ha acusado al Gobierno de España de adoptar la decisión de la regularización sin contar con los Ayuntamientos, con lo que traslada la presión a los servicios municipales sin herramientas suficientes para gestionar el trámite.

“No estamos hablando de cuestionar a las personas sino de falta de planificación en la gestión pública”, ha concretado.

El PP ha pedido rectificar para evitar que el proceso se realice de cualquier manera y se haga de forma ordenada, individualizado y con garantías.

“La inmigración con contratos es la mejor forma de regularizar a las personas”, ha resaltado.