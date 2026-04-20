Diputación ingresa aportación anual al Consorcio del Camino del Cid

Lunes, 20 Abril 2026 13:44

La Junta de Gobierno Local de la Diputacón ha aprobado ingresar su aportación anual económica al Consorcio del Camino del Cid para la anualidad 2026 estipulada en 36.000 euros.

El Consorcio del Camino del Cid es una entidad pública sin ánimo de lucro integrada por las Diputaciones Provinciales de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.

El presidente Benito Serrano ha valorado positivamente la gran labor que realiza el Consorcio del Camino del Cid que cada vez es más conocido por ser una de las grandes rutas de nuestro país y que tiene en Soria un largo y atractivo itinerario que se puede realizar andando, en bicicleta y también en vehículo, ya sea en moto, coche o autocaravana.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de gravilla artificial por un importe de 317.201 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria de Mejora de Vías Provinciales. S

e procede a la licitación del contrato mediante procedimiento abierto publicándola en el perfil del contratante de la Diputación ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy las bases de la línea de subvenciones destinada al control de las colonias felinas dotada con 20.000 euros, para continuar ayudando a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas y promover su control poblacional.

Los ayuntamientos tienen de plazo veinte días hábiles a partir de hoy para presentar solicitudes.