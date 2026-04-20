El Spring Urban Soria regresa en mayo con su edición más ambiciosa

Lunes, 20 Abril 2026 12:51

El Ayuntamiento de Soria ha presentado una nueva edición del Spring Urban Soria, que se celebrará el 8 y 9 de mayo en el parking de Los Pajaritos, consolidándose como una de las citas destacadas de la programación cultural de la ciudad.

El promotor del festival, Eduardo Verde, ha destacado que el evento alcanza ya su cuarta edición, manteniendo un formato de dos jornadas que ha demostrado su éxito.

“Seguimos al pie del cañón y este año presentamos el cartel más ambicioso y mediático de todos los que hemos hecho”, ha señalado.

La programación arrancará el viernes 8 de mayo con la Batalla de Promesas, una cita gratuita en la que participarán 30 artistas emergentes seleccionados entre más de 600 propuestas de toda España, incluyendo varios artistas locales.

Este formato, según Verde, “es una oportunidad para que nuevos talentos puedan mostrar sus temas propios y dar el salto al escenario principal”.

El ganador de esta batalla actuará el sábado abriendo el festival, en un formato que, como ha explicado el promotor, “tiene una gran visibilidad en redes y ha servido para impulsar la carrera de artistas que han alcanzado millones de reproducciones”.

La jornada del viernes se completará con actuaciones como la del artista local y DJ Novell.

El sábado 9 de mayo será el plato fuerte con un cartel que incluye a Serko, Sosad, Sara Socas, Kogor y el DJ Pablo Gareta, productor vinculado a grandes nombres del panorama nacional.

Las actuaciones comenzarán a las 20:30 horas y se prolongarán hasta la madrugada.

Por su parte, la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha subrayado el compromiso municipal con este evento, destacando que “el objetivo es que el Spring Urban se consolide y lo estamos consiguiendo”.

En este sentido, ha insistido en que “la cultura urbana no es una tendencia pasajera, sino una forma de expresión contemporánea imprescindible para muchas personas, y no solo para la gente más joven”.

Gonzalo ha añadido que el respaldo al festival responde a una visión amplia de la cultura: “Si entendemos la cultura como un derecho, eso implica abrir espacios a todos los lenguajes culturales, especialmente a aquellos que durante mucho tiempo han quedado fuera de los circuitos institucionales”.

Por ello, ha recalcado que el Spring Urban permite “reconocer, dignificar y visibilizar la cultura urbana”

Accesible y con vocación formativa

El festival mantiene su carácter accesible, con entrada gratuita el viernes y un precio simbólico de 5 euros para la jornada del sábado. Además, el programa incluye un taller formativo en el Centro Gaya Nuño, orientado a acercar los procesos creativos de la música urbana a la ciudadanía.

En este sentido, Gonzalo ha destacado que el festival no solo busca ofrecer espectáculos, sino también “fomentar la creación cultural y dar oportunidades a quienes empiezan”, reforzando el papel de Soria como espacio de impulso al talento.

Un festival en crecimiento

Verde ha reconocido las limitaciones presupuestarias frente a grandes festivales, pero ha puesto en valor el crecimiento del proyecto: “Con un presupuesto muy ajustado estamos haciendo un festival muy atractivo y cada año seguimos mejorando”.

Asimismo, ha subrayado que el Spring Urban ya es reconocido dentro del circuito, lo que facilita la llegada de artistas.