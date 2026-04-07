El PP denuncia recorte económico municipal para la Semana Santa de Soria

Martes, 07 Abril 2026 10:14

El PP del Ayuntamiento de Soria ha denunciado el recorte que ha sufrido la junta de cofradías en los presupuestos de 2026, cuando la Semana Santa se ha convertido en un valor al alza en Soria y pretende conseguir reconocimiento nacional.

La portavoz del Grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha comparecido en rueda de prensa para valorar el recorte materializado por el equipo socialista de gobierno en el apoyo a la Semana Santa.

Izquierdo ha asegurado que la Semana Santa ha demostrado que es uno de los grandes activos de la ciudad, a pesar del escaso apoyo del Ayuntamiento.

Más de 2.500 cofrades y miles de personas en las calles han he ho posible una Semana Santa ejemplar.

Ha ejemplificado la labor de la Junta de Cofradías, que ha cuidado cada detalle y ha proyectado una imagen seria de la ciudad.

La respuesta ciudadana, con alto nivel de ocupación en hostelería, confirman a su juicio su proyección y la necesaria apuesta que debe realizar el Ayuntamiento, de forma sostenida.

“No es comprensible que se haya producido un recorte de 30.000 euros a la junta de cofradías en presupuesto de 2026 y menos aún cuando no se ha aplicado a otros ámbitos de promoción”, ha censurado.

Izquierdo ha asegurado que la posición del PP es respaldar de forma clara y firme la Semana Santa para conseguir reconocimiento nacional.

En 2025 se dotaron dos partidas: en cultura, para declaración de interés turístico nacional, 15.000 euros, y en festejos, un apoyo de celebración de actos, de 30.000 euros.

En 2006, cuando sigue el trabajo para la declaración de interés turístico nacional, solo figura en presupuestos, en festejos, para junta de cofradías, una ayuda de 15.000 euros.

"Si tienes un respaldo institucional, puedes invertir en mejorar la Semana Santa”, ha reiterado.

Soria es la única capital de provincia de Castilla y León que no cuenta con declaración nacional para lo que es necesario un respaldo económico continuado, más cuando la Semana Santa incide en economía de la ciudad.

Hay otras subvenciones que están en turismo que han mantenido la subvención.