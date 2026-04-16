Sucesos

Soria | Sucesos

Mujer herida en colisión por alcance en Soria

Una mujer ha necesitado esta tarde asistencia sanitaria tras verse involucrada en un accidente de tráfico en Soria.

Información Emergencias ha señalado que a las 16:39 horas se ha producido una colisión por alcance entre dos turismos en la calle Santísima Trinidad en el cruce con la calle San Martín, en Soria capital, en la zona de la Arboleda.

Los alertantes han solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer mayor, que ha manifestado sentir dolor de cabeza a causa del golpe.

Se ha avisado a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

