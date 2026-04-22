La Guardia Civil refuerza atención en el medio rural con una Oficina Móvil

Miércoles, 22 Abril 2026 12:34

La Guardia Civil de Soria ha puesto en servicio una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), un recurso que permitirá acercar la prestación de servicios policiales a las zonas rurales y a los núcleos de población más alejados de la provincia.

Este vehículo, concebido como un auténtico “cuartel sobre ruedas”, nace con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en entornos caracterizados por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población, donde en muchas ocasiones resulta difícil el acceso a dependencias oficiales para la realización de trámites ordinarios

La puesta en funcionamiento de esta unidad responde a una estrategia de la Guardia Civil orientada a ofrecer una atención más próxima, accesible y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía, reduciendo desplazamientos y tiempos de espera, especialmente en el caso de personas mayores, con movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad.

La OMAC está completamente equipada para la atención a víctimas de delitos, la recogida de denuncias, la tramitación de procedimientos relacionados con la intervención de armas y el apoyo operativo en situaciones de emergencia o grandes eventos.

Dispone, además, de una dotación tecnológica avanzada que le permite operar con plena autonomía, garantizando la conectividad y los recursos necesarios para prestar servicio en cualquier punto de la provincia de Soria, con independencia de su ubicación o de las condiciones del entorno.

Su carácter polivalente le permite adaptarse a diferentes escenarios, pudiendo actuar como Puesto de Mando Avanzado en dispositivos de especial complejidad, como incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos o la búsqueda de personas desaparecidas.

Este tipo de unidades ha demostrado ya su eficacia en distintos despliegues a nivel nacional, tanto en situaciones de emergencia como en eventos de gran afluencia o en el apoyo a servicios específicos como la atención en el Camino de Santiago, consolidándose como una herramienta operativa de alto valor añadido.

La implantación de las OMAC se enmarca en un proceso de modernización y refuerzo de capacidades que ha supuesto una inversión cercana al millón de euros en la adquisición de nuevos vehículos, permitiendo ampliar progresivamente la cobertura del servicio.

En la actualidad, estas unidades alcanzan ya un porcentaje significativo del territorio nacional, con especial implantación en comunidades autónomas como Castilla y León, donde se avanza hacia una cobertura total del territorio.

La OMAC desarrollará un sistema de presencia itinerante que recorrerá el conjunto del territorio provincial, facilitando una atención directa, cercana y adaptada a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en aquellas localidades con menor población o más alejadas de los núcleos urbanos.

Este nuevo recurso resulta especialmente relevante para aquellos ciudadanos que no disponen de medios o conocimientos para realizar gestiones por vía telemática, permitiendo que la Guardia Civil se desplace hasta el lugar donde se encuentra el ciudadano para prestarle servicio.

La implantación de la OMAC se integra en una estrategia más amplia de modernización del servicio al ciudadano, en la que destacan herramientas como SIGO Movilidad, que ha supuesto un cambio significativo en la forma de recoger denuncias.

Gracias a este sistema, implantado en octubre de 2025, la Guardia Civil puede desplazarse hasta el lugar donde se encuentra el ciudadano para formalizar la denuncia o realizar cualquier trámite, evitando desplazamientos innecesarios.

La activación de estos servicios se canaliza a través del teléfono 062, desde donde se coordina la intervención de las patrullas, permitiendo una gestión centralizada y eficiente de los recursos disponibles. Este sistema garantiza que la prestación del servicio se realice de forma ordenada, sin comprometer la seguridad de la actuación policial ni la operatividad de las unidades en servicio. Además, mediante SIGO Movilidad se podrán recoger denuncias y comparecencias en el ámbito penal, ampliando así las capacidades de atención directa sobre el terreno.

Estas iniciativas no solo facilitan el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Guardia Civil, sino que también permiten incrementar la agilidad en la recogida de denuncias y comparecencias, favoreciendo que el procedimiento policial se inicie de manera más temprana. Esta inmediatez en la obtención de la información contribuye a una respuesta más rápida y eficaz, optimizando las actuaciones y mejorando la capacidad de investigación desde las fases iniciales.

Entre las principales ventajas de este sistema destacan la reducción de tiempos de respuesta, la mejora en la accesibilidad —especialmente para personas mayores o con movilidad reducida—, la disminución del estrés para las víctimas al poder declarar en un entorno conocido y una mayor eficacia en la investigación al permitir la obtención inmediata de pruebas y testimonios.

Las denuncias formalizadas mediante este procedimiento son remitidas al correo electrónico del denunciante, con firma digital y plena validez legal, lo que facilita su utilización posterior en los trámites correspondientes.

Por otro lado, la Guardia Civil mantiene operativo el sistema de denuncia telemática a través de su Sede Electrónica, gestionado por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en León e integrada en la Cibercomandancia.

Este canal permite la presentación de denuncias sin necesidad de desplazamiento, si bien requiere la identificación electrónica del usuario mediante sistemas como certificado digital, Cl@ve PIN u otros medios válidos.

Actualmente, están disponibles siete procedimientos: cinco de carácter penal (hurtos, daños, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y estafas informáticas) y dos administrativos (extravío o localización de documentación).

Con esta combinación de recursos presenciales, móviles y digitales, la Guardia Civil de Soria refuerza su compromiso con una atención más accesible, eficiente y adaptada a las particularidades del medio rural.