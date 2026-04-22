Soria ¡Ya! critica "dedazo" de Martínez para sucesión en Alcaldía de Soria

Miércoles, 22 Abril 2026 12:27

Soria ¡Ya! ha denunciado la decisión de la sucesión de Carlos Martínez al frente de la Alcaldía de Soria como poco democrática al designar al candidato número 15 de una lista de 21.

“¿Por qué no es uno de los 11 concejales electos? Desde luego no es lo que los sorianos votaron. Para nada. Se trata de un candidato no elegido por la ciudadanía”, ha censurado Juan Antonio Palomar, presidente del partido Soria ¡Ya!.

Palomar ha cuestionado “¿cuáles son los motivos para optar por una persona que lleva 10 años desconectada de la política municipal de Soria? Y para que sea el elegido hacen renunciar al acta de concejal a la persona que le tocaría en la lista, Antonia Dulce, y al derecho a ser alcalde a los otros 11 concejales del grupo socialista.

Soria ¡Ya! ha señalado, sobre este tipo de selecciones, que fue Felipe González el que dijo: “Los partidos no pueden convertirse en estructuras cerradas donde todo se decide arriba”.

Sin embargo en Soria no parece se respete esto, ha lamentado.

La plataforma ha criticado que va a ser alcalde de la capital de Soria alguien a quien los sorianos no han votado.

También ha recordado que el partido socialista siempre esta defendiendo la igualdad de género y sin embargo parece que solo les sirve para sloganes de su camiseta.

Por todo ello, Soria ¡Ya! ha señalado que alguien del grupo municipal socialista debería dar explicaciones.