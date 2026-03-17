Nuevo atropello en Soria capital, con varón herido

Martes, 17 Marzo 2026 14:11

Un nuevo atropello se ha registrado en Soria capital al mediodía de hoy.

A las 12:28 horas Emergencias Sanitarias ha recibido aviso del atropello de un turismo a un peatón en la avenida Gaya Nuño, en Soria.

Un varón, de unos 75 años, ha resultado herido, con dolor en un brazo y golpe en la nariz.

Se ha trasladado aviso a Policía Local y Nacional y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado recursos al lugar.