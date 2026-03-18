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Dos heridos en colisión de vehículos en polígono industrial de Las Casas, en Soria

Un accidente se ha registrado a primera hora de esta tarde en el polígono industrial de Las Casas en Soria, en el que han resultado heridas dos personas.

Según ha informado Emergencias Sanitarias, el accidente se ha registrado a las 16:42 horas en la intersección de las calles K e I del polígono de Las Casas en Soria.

Dos turismo han colisionado y uno de ellos ha volcado.

Dos personas han resultado heridas,  una mujer y un varón, conscientes ambos.

Inicialmente, la mujer no lograba abandonar el vehículo por su propio pie, aunque lo ha conseguido posteriormente.

La Policía Local, los Bomberos y  Emergencias Sanitarias - Sacyl han acudido al lugar del siniestro.

 

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