Detenido varón que agredó a sin techo que dormía en cajero automático de Soria

Jueves, 29 Enero 2026 14:31

La Policía Nacional ha detenido, en menos de 48 horas, al autor de una violenta agresión cometida contra una persona que pernoctaba en un cajero automático de Soria.

Los hechos han sucedido en la madrugada del pasado lunes, en el interior de cajero automático de una entidad bancaria de la capital soriana donde estaba durmiendo la víctima de los hechos, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Sobre la 1:30 horas ha entrado un varón que le ha exigido que le entregara todo su dinero.

Al responderle que no tenía nada, el presunto autor le ha arrinconado y ha comenzado a agredirle en la cara, de forma muy violenta, mediante golpes con el puño cerrado, sin que le diera opción de defenderse.

La agresión no ha cesado hasta que lo ha dejado tendido en el suelo.

Cuando ha terminado de golpearle, el autor ha sustraido al agredido las pocas pertenencias que portaba consistentes en una mochila pequeña que contenía, entre otras cosas, un neceser con útiles de aseo personal, un teléfono móvil, un cargador de móvil, unas gafas graduadas y varias monedas.

Una vez que el agresor ha salido del cajero, la víctima ha aprovechado ese momento para huir, encontrando refugio en la Estación de Autobuses de Soria, donde ha pedido ayuda, procediendo un conductor de autobuses que allí se encontraba a dar aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado miembros de Policía Nacional y servicios sanitarios que han trasladado al herido al Hospital Universitario Santa Bárbara para que fuera asistido de sus lesiones, donde quedó ingresado.

Desde el primer momento funcionarios de Policía Nacional han comenzado las investigaciones tendentes a la identificación, localización y detención del autor de la agresión; que culminaron la tarde del día siguiente a la comisión de los hechos con la detención de un hombre de 51 años de edad y vecino de Soria como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Al terminó de las diligencias policiales el detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, en funciones de guardia.