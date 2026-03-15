La participación sube en autonómicas respecto a las celebradas en 2022

Domingo, 15 Marzo 2026 15:59

La participación en las elecciones autonómicas de este domingo se ha situado en el 36,97 por ciento a las dos de la tarde, 2,24 puntos porcentuales más que en las que se celebraron hace cuatro años, según los datos aportados por la Junta de Castilla y León.

El aumento de participación se produce en todas las provincias, aunque donde más ha aumentado hasta este momento es en Palencia, con un incremento de 3,27 puntos respecto a 2022, que la deja en el 38 por ciento de votantes del censo.

A continuación se sitúan Soria, donde ya han votado el 39,2 por ciento de los electores, 3,15 puntos más que hace cuatro años, y en Zamora, con un aumento de 3,13 puntos y ya en el 35,37 por ciento de votantes.

El incremento ha sido más moderado en Ávila, donde sube 1,38 puntos hasta el 36,13 por ciento; en Valladolid, donde sube 1,63 puntos hasta el 38,84 por ciento; y en Salamanca, con 1,65 puntos más y con el 36,49 por ciento de los electores ya contabilizados.

Por último, en la franja media de incremento de participación se sitúan Segovia, con un aumento de 2,11 puntos hasta el 37,85 por ciento; Burgos, con una subida de 2,30 puntos hasta el 37,85 por ciento, y León, con 2,64 puntos más hasta el 34,64 por ciento.

En 2022, la participación en las elecciones autonómicas fue del 58.75 por ciento