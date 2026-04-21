Galardonados con los premios solidraios del grupo social ONCE Castilla y León 2026

Martes, 21 Abril 2026 12:25

El Corte Inglés, Consejería de la Presidencia de la JCyL, Hospital San Juan de Dios de León, Diario de León “Historias de Superación” y Mª Jesús Fournier Calderón, son los ganadores de los Premios “Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2026".

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

La entrega de los galardones se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar el próximo día 20 de mayo de 2026 en el Teatro Calderón, de Valladolid.

PREMIO A LA EMPRESA se otorga a:

EL CORTE INGLÉS- Por su compromiso con la reducción de las desigualdades apoyando la inclusión de colectivos con discapacidad. Por la puesta en marcha de iniciativas enfocadas a buscar la manera más efectiva de integrar el compromiso con la sociedad en las líneas estratégicas del Grupo, favoreciendo la inclusión estableciendo diferentes planes y acciones.

PREMIO AL ESTAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA se otorga al:

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JCyL – Por su compromiso con las personas con discapacidad visual, para que puedan votar de forma autónoma, no solo a través del voto accesible, en braille, reforzando además este compromiso con la accesibilidad y la participación inclusiva en la vida democrática de la región, haciendo posible que ese voto llegue a cada domicilio, lo que supone una total tranquilidad y seguridad.

PREMIO A LA INSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, ENTIDAD, ONG, se otorga al:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEÓN. – En un marco en el que la Soledad no deseada constituye uno de los principales determinantes sociales que impactan de forma directa en la soledad y el bienestar de las personas, el Hospital San Juan de Dios de León ha desarrollado la iniciativa “Cartas que acompañan. La Soledad no deseada”, un proyecto de humanización que integran la dimensión emocional, dentro del proceso asistencial, mediante la generación de vínculos entre pacientes hospitalizados en situación de vulnerabilidad y la ciudadanía.

PREMIO A LA PERSONA FÍSICA se otorga a:

MARÍA JESÚS FOURNIER CALDERÓN. – Por su coraje y valentía. Por su dedicación incondicional día y noche a las personas que viven en la calle, con total disposición y generosidad siendo un pilar importante para ellos, y en muchos casos, su única persona de referencia.

PREMIO AL PROGRAMA, ARTÍCULO O PROYECTO DE COMUNICACIÓN se otorga a:

DIARIO DE LEÓN. – Por la serie “Historias de Superación”. Por su apuesta editorial que desde hace tres años publica el último viernes de cada mes el testimonio de personas corrientes. Un trabajo de selección en función de las vivencias y experiencias personales, familiares o profesionales de los perfiles que muestran coraje y determinación para superar los obstáculos de la vida.