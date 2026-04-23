Presura abre inscripciones para su séptima edición en Burgos

Jueves, 23 Abril 2026 08:34

Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, celebrará su séptima edición en Burgos, como foro para hablar de las oportunidades que ofrecen territorios demasiados olvidados por las administraciones.

En el Día de la Comunidad, el cartel de Presura ha llegado a Taranco de Mena, en Burgos, un lugar donde hace más del mil años una palabra comenzó a definir un territorio: Castilla.

“Aquel primer nombramiento marcaría el inicio de una historia que, con el tiempo, daría forma a una identidad compartida. Una historia que nos une, que ha evolucionado y que sigue latiendo en estos territorios. Hoy volvemos a esos orígenes. A esos primeros caminos, muchos de ellos casi olvidados,

para recordar de dónde venimos… y pensar hacia dónde vamos”, ha señalado El Hueco de Soria, organizadora de Presura.

El mundo rural necesita futuro, pero también memoria. Y de ello se hablará en la próxima edición de Presura, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre, en La Estación de la Ciencia y la Tecnología, en Burgo.

Las inscripciones para participar como expositor ya están abiertas.

Para ser uno de los expositores elegidos, El Hueco tendrá en cuenta el arraigo con el territorio, el impacto generado y su capacidad de fijación y/o atracción de pobladores a las zonas rurales escasamente pobladas.

Los expositores que hayan participado en ediciones anteriores conservarán además el mismo precio.

Presura se ha convertido en un escaparate de la vitalidad y pujanza de las zonas menos pobladas de nuestro país. Es un punto de encuentro entre el medio rural y el urbano, que ha sido visitado por más de 30.000 personas en sus diversas convocatorias

Su primera edición fue en Soria en el año 2017 y en Soria también se celebraron las siguientes cuatro ediciones, con los lemas Orgullo Rural, Lo Rural es la Vanguardia, Rural femenino y Primavera Rural.

Desde 2022, Presura se convierte en un evento itinerante que se celebrará en diversas localidades de España.

La primera vez que la feria abrió sus puertas fuera de Soria fue en Sigüenza (Guadalajara), en las instalaciones del Parador de Turismo de la ciudad.

En 2023, Presura se celebró en Pamplona; en 2024 tuvo lugar en Madrid; en 2025, en Asturias y en 2026, será en Burgos

En las ediciones de Presura han participado más de 400 expositores, provenientes de un amplísimo abanico de sectores, empresas, personas emprendedoras, administraciones públicas, innovación… Son el alma de la feria.

Presura siempre ha estado a la vanguardia de un nuevo pensamiento rural para afrontar los enormes retos que tiene por delante la España poco poblada.

Con el ánimo se marcar el camino de la nueva ruralidad, más de 500 ponentes han participado en más de un centenar de mesas redondas y diálogos celebrados en las diversas ediciones.

En la sección Ágora, el protagonismo lo tienen las personas que promueven cientos de pequeños proyectos en las zonas rurales españolas. La sección Ágora es la plaza pública de Presura, en la que a lo largo de siete años, se han presentado más de 500 proyectos de diversa índole que demuestran la vitalidad y capacidad de iniciativa de esa España poco poblada, pero muy activa.

La feria también celebra su propio concurso de emprendimiento social para zonas rurales, con premios en metálico para los proyectos ganadores.

La feria Presura ha generado más de 3.000 piezas informativas en los medios de comunicación de España y también miles de publicaciones en las redes sociales. Presura ha aparecido en los principales periódicos, radio y televisión nacionales, regionales y locales.

El impacto mediático de las siete ediciones celebradas ha sido valorado en casi 5.000.000 de euros.