Dos sondeos confirman gobierno de PP con Vox en próxima legislatura

La encuesta de Sigma Dos para CyLTV-El Mundo confirma lo que han avanzado ya durante las últimas semanas, apuntando a un Gobierno regional del PP con apoyo de Vox.

En este sentido, la encuesta señala que el Partido Popular obtendría de 30 a 32 procuradores frente a 25-27 del PSOE.

Vox sumaría de 17 a 19 procuradores.

La Unión del Pueblo Leonés tendría, según esta encuesta, de 3 a 4 procuradores, mientras que la plataforma Soria ¡Ya! obtendría dos procuradores.

Por Ávila obtendría un procurador, y Sumar, cero o un procurador, según esta misma encuesta.

En las elecciones autonómicas celebradas en febrero de 2022, el Partido Popular consiguió 31 procuradores, frente a 28 del PSOE, entonces liderado por Luis Tudanca.

Vox obtuvo 13 procuradores, ninguno por Soria: tres, UPL; 3, Soria Ya!, y uno, en cada caso, Podemos, Ciudadanos y Por Ávila.

El sondeo electoral, a las ocho de la tarde, realizado por Sociométrica para "El Español", arroja resultados similares.

Para el PP, le da una horquilla de 30 a 33 procuradores.

Para el PSOE, de 24 a 27 procuradores y para Vox, de 17 a 19 procuradores.

A UPL le da este sondeo de 3 a 4 procuradores, a Soria ¡Ya!, dos; a Por Avila, un procurador, y a IU-Sumar, de cero a uno.

