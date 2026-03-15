Catorce personas, una de ellas en Soria, atendidas en colegios electorales de Castilla y León
La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas durante la jornada electoral relacionadas con incidentes que han sucedido en los colegios electorales de la Comunidad.
En la mayoría de los casos se trata de avisos realizados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que solicitaban asistencia sanitaria para personas que se han caído o se han sentido indispuestas.
08:14 horas. Burgos. Colegio Electoral Padre Manjón. Una mujer de unos 30 años sufre un mareo.
11.48 horas. Ponferrada (León). Colegio Electoral IES Álvarez de Mendaña. Varón indispuesto.
12:33 horas. León. Colegio Maristas. Caída mujer de 87 años.
11:49 horas. Valladolid. Vía pública. Amenaza a un apoderado en C/ Embajadores.
12:47 horas. Salamanca. Centro de Participación Ciudadana Miguel de Unamuno C/ Profesor Lucas. Ruidos / molestias dentro del colegio electoral.
12:53 horas. Valladolid. Colegio Electoral Macías Picavea. Persona indispuesta.
12:57 horas. Villanubla (Valladolid). Colegio Electoral Centro Multiusos 3 de abril. Caída de una mujer de 80 años.
14:29 horas. Segovia. Colegio Electoral Polideportivo Pedro Delgado de Nueva Segovia. Caída de mujer de 73 años.
15:12 horas. Medina del Campo (Valladolid). Sede Electoral Ayuntamiento Medina del Campo. Caída mujer de 92 años.
15:26 horas. Salamanca. Colegio Electoral Colegio María Auxiliadora. Mujer de 75 años indispuesta.
16:06 horas. Ponferrada (León). Colegio Electoral Instituto Europa. Varón de 70 años indispuesto.
16:45 horas. Soria. Sede Electoral Ayuntamiento Varón de 70 años sufre una caída.
Salamanca. Colegio Electoral Rodríguez Aniceto. Caída de una mujer de 66 años.
18:21 horas. Valladolid. Colegio Electoral Escuela Oficial de Idiomas. Mujer de unos 80 años desorientada.