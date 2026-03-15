El PP gana de nuevo elecciones autonómicas pero necesita a Vox para gobernar

Domingo, 15 Marzo 2026 22:59

El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas aunque tendrá que dialogar con Vox para formar gobierno.

Los electores de Castilla y León, con sus votos, han dado 33 procuradores al PP, dos más que en la última legislatura, frente a 30 del PSOE, que también ha subido dos escaños respecto al anterior mandato.

Vox ha conseguido catorce procuradores, uno de ellos por Soria y que supone uno más respecto a 2022.

También tendrán representación en el Parlamento autonómico UPL (3), Por Ávila (1) y Soria Ya (1).

La plataforma ciudadana, ganadora en Soria en las autonómicas de 2022, ha perdido dos procuradores.

Los resultados electorales confirman que las encuestas han acertado en su previsión: habría nuevo gobierno del PP con apoyo de Vox.

El candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado a los periodistas, antes de entrar a presenciar el recuento final del escrutinio, que habrá que "dialogar" tras las los resultados electorales de este domingo, y ha subrayado que Castilla y León estará "libre de sanchismo".

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que su partido va a influir de manera determinante en las políticas que se apliquen en la Comunidad a partir de ahora y ha destacado que su formación ha roto el techo de votos en unas elecciones.

Las herramientas de comunicación que la Junta ha dispuesto para la jornada están disponibles para todos los ciudadanos a través de la web elecciones2026ccyl.es , donde se ofrecerán los datos de apertura de los colegios electorales, avances de participación, resultados provisionales de escrutinio e información de utilidad sobre la formación de las Cortes de Castilla y León.