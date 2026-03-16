La D.O. Ribera del Duero convoca XI edición del certamen "Talento Ribera"

Lunes, 16 Marzo 2026 08:31

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, patrocinador principal y vino oficial del festival Sonorama Ribera, ha convocado la XI edición de Talento Ribera, el certamen musical con el que la denominación reafirma su compromiso con el impulso al talento emergente y la promoción de la cultura.

Talento Ribera se ha consolidado a lo largo de más de una década como una plataforma de apoyo para grupos, solistas y proyectos musicales que buscan dar un paso decisivo en el inicio de su trayectoria profesional.

Esta iniciativa nace de la apuesta de la D.O. Ribera del Duero por la creatividad y la música como elementos culturales que conectan con nuevas generaciones, compartiendo valores de autenticidad, esfuerzo e identidad que son inherentes tanto al mundo del vino como al artístico.

El proyecto ganador de esta XI edición tendrá la oportunidad de formar parte del cartel del festival Sonorama Ribera 2026, que se celebrará en Aranda de Duero (Burgos) del 5 al 9 de agosto de 2026.

La programación de este festival, que reúne a más de 150 artistas de diferentes estilos, incluye nombres destacados como Leiva, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., Rudowsky, Xoel López, León Benavente, Valeria Castro o Sexy Zebras, en una de las ediciones más potentes y variadas de su historia.

El premio Talento Ribera ofrece al proyecto ganador una trayectoria de visibilidad y difusión muy relevante.

Además de su actuación en Sonorama Ribera 2026, el grupo o solista seleccionado recibirá una compensación económica de 800 euros brutos para gastos, dos bonos de acceso al festival para cada integrante y actuará en la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, una de las celebraciones multitudinarias más emblemáticas del calendario, donde compartirá escenario con grandes artistas y bandas, lo que supone una oportunidad adicional de proyección ante un público amplio y diverso.

La convocatoria permanecerá abierta del 16 al 23 de marzo de 2026, hasta las 23:50 horas, y podrán participar grupos, solistas o proyectos musicales, nacionales o internacionales, mayores de 16 años, con un repertorio original mínimo de 30 minutos. No se admitirán versiones.

El nombre del proyecto ganador se dará a conocer el día 20 de abril, a través de las redes sociales de Ribera del Duero y de Sonorama Ribera.

Toda la información sobre la XI edición de Talento Ribera se puede consultar en www.sonoramaribera.com/talento-ribera

Con esta XI edición de Talento Ribera, la D.O. Ribera del Duero reafirma su papel como agente activo en el acompañamiento de nuevos creadores y en la promoción de la música como elemento clave del patrimonio cultural contemporáneo, consolidando una iniciativa que actúa como verdadero trampolín para el talento emergente.