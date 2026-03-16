El PP, con permiso de Vox, sigue siendo el rey en Castilla y León

Lunes, 16 Marzo 2026 14:59

Las elecciones en Castilla y León celebradas este 15 de marzo han vuelto a consolidar al centro derecha en la Comunidad, tras más de cuarenta 40 años de historia electoral autonómica.

Del futbolista inglés Gary Lineker, que defendió la camiseta azulgrana, se hizo famosa una frase relacionada con Alemania en finales de mundiales: "El fútbol es un deporte sencillo: 22 hombres corren tras un balón durante 90 minutos y, al final, siempre gana Alemania".

A la misma conclusión se podría llegar, en clave electoral, con el PP y Castilla y León. Desde 1987, con José María Aznar como candidato, entonces con AP, la derecha ha ido sumando mandatos en el gobierno regional… hasta la fecha.

El PP ha seguido siendo la fuerza política más votada en las elecciones celebradas este domingo, aunque ahora dependerá de un acuerdo con Vox para gobernar en la próxima legislatura, frente a un PSOE que ha tratado de vender hasta el último segundo de la campaña que la remontada era posible, pero que la realidad ha demostrado que está muy lejos de ser cierta. Así lo reflejan la suma de los votos de PP y Vox.

El PP ha vuelto a demostrar que es el partido nuclear en Castilla y León y ha reflejado su fuerza, en el entramado municipal, lo que le ha permitido una mayor movilización y le ha permitido frenar buena parte del crecimiento que las encuestas señalaban para Vox.

En cuanto al PSOE, ha conseguido una leve recuperación, pero lejos de una remontada, de la mano del hundimiento de la extrema izquierda, que ha desaparecido del espectro político de la futuras Cortes regionales.

La comunidad celebró sus primeras elecciones allá por 1983, y desde entonces el comportamiento del voto ha mostrado una característica clara: la hegemonía del Partido Popular, que ha ganado prácticamente todos los comicios autonómicos.

Solo en dos ocasiones el PSOE ha conseguido imponerse en las urnas: en las primeras elecciones autonómicas de 1983 y en las de 2019, con Luis Tudanca.

Desde los años noventa, Castilla y León se ha consolidado como uno de los principales bastiones electorales del Partido Popular.

El PP ha obtenido algunos de sus mejores resultados históricos en 1995, con 50 procuradores y el soriano Juan José Lucas como candidato, y en 2011, con 53 procuradores, y el burgalés Juan Vicente Herrera como candidato.

Además, durante varios ciclos electorales consecutivos ha conseguido resultados muy sólidos. En 1999, 2003 y 2007, los populares han conseguido 48 procuradores en cada convocatoria, imponiéndose claramente al PSOE.

Este dominio ha permitido al partido gobernar la comunidad durante décadas.

A pesar del predominio del PP, el PSOE ha ganado dos veces las elecciones autonómicas en Castilla y León.

La primera fue en 1983, cuando los socialistas lograron 42 procuradores frente a los 39 del PP, en las primeras elecciones autonómicas tras la creación de la comunidad.

La segunda llegó en 2019, cuando el PSOE volvió a ser la fuerza más votada con 35 procuradores frente a los 29 del Partido Popular.

Sin embargo, el resultado no se tradujo en un cambio de gobierno. Ciudadanos, tercera fuerza política en liza, apoyó la investidura del popular Fernández Mañueco.

El fin del bipartidismo desde 2015

A partir de 2015, el panorama político ha cambiado con la irrupción de nuevas formaciones que han fragmentado el mapa electoral. Entre ellas han destacado de manera consecutiva Podemos, Ciudadanos y Vox.

A estas se han sumado partidos regionalistas que han ganado peso en determinadas provincias, como UPL (Unión del Pueblo Leonés), Soria ¡Ya! y Por Ávila

La aparición de estos partidos ha reducido el peso del bipartidismo tradicional y ha abierto escenarios de pactos parlamentarios más complejos.

Presidentes de la Junta de Castilla y León

- Julio 1983 Demetrio Madrid (PSOE)-

.- Noviembre 1986 José Constantino Nalda (PSOE)

- Julio 1987 José María Aznar (AP)

- Septiembre 1989 Jesús Posada (PP)-

Julio 1991 Juan José Lucas (PP)

Mayo 1995. Juan José Lucas (PP)

Junio 1999 Juan José Lucas (PP)

Marzo 2001 Juan Vicente Herrera (PP)

Junio 2003 Juan Vicente Herrera (PP)

Mayo 2007 Juan Vicente Herrera (PP)

Mayo 2011 Juan Vicente Herrera (PP)

Mayo 2015 Juan Vicente Herrera (PP)

-Junio 2019 Alfonso Fernández Mañueco (PP), con apoyo Ciudadanos

Febrero 2022 Alfonso Fernández Mañueco (PP), con apoyo Vox.

Marzo 2026 Alfonso Fernández Mañueco (PP), pendiente de apoyo Vox