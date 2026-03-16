Alvise Pérez le resta tres procuradores a Vox y se los da al PSOE

Lunes, 16 Marzo 2026 15:18

El PSOE de Castilla y León tiene que estar agradecido al partido de ultraderecha Se Acabó la Fiesta de contar con 30 procuradores. El partido de Albise Pérez le ha restado tres procuradores a Vox y se los ha sumado al PSOE.

Uno de los frenos que ha tenido Vox en su crecimiento ha sido el partido Se Acabó la Fiesta. Los de Santiago Abascal se han quedado por debajo del 20 por ciento del escrutinio en Castilla y León y en 14 escaños, debido en parte a los votos que le han podido restar las candidaturas de Se Acabó la Fiesta.

Si todos los votos de Alvise hubieran ido a parar a Vox, el resultado habría sido PP, 33; PSOE, 27; Vox, 17; un reparto más en consonancia con lo que daban las encuestas electorales en los días previos.

En Valladolid, Palencia, Zamora y Segovia, el último escaño se lo han disputado PSOE y Vox, y en tres de ellas, los votos del partido de Alvise, muy lejos de obtener representación, han impedido que Vox arrebatara tres escaños al PSOE.

En Valladolid, Alvise ha conseguido 4.436 votos, un 1,54 por ciento de las papeletas. Vox, con un 20,74 por ciento, se ha quedado a 1.680 votos de hacerse con el escaño y dejar la partida en la circunscripción en un 6-5-4. El PSOE se ha hecho con el sexto escaño y ha dejado a Vox con los tres que ya tenía.

En Segovia se ha repetido la situación. Vox se ha quedado a 1.068 votos de conseguir ese último escaño en liza. SALF ha sumado 1.195 votos.

Y en Zamora, el daño de Alvise Pérez a Vox ha sido mayor. El tercer escaño socialista estaba en duda desde el inicio de la campaña electoral. El PP se ha quedado lejos de sumar el cuarto procurador. Y Vox se ha quedado a 284 votos. SALF ha sumado 895 apoyos. Sin su presencia en las circunscripción zamorana, posiblemente Vox hubiese sumado otro procurador.