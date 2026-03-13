CSIF pide a los ayuntamientos que paguen horas extras de empleados durante la jornada electoral

Viernes, 13 Marzo 2026 15:31

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a los ayuntamientos de Castilla y León que reconozcan y abonen como horas extraordinarias los servicios que realicen los empleados municipales durante la jornada electoral del 15 de marzo, cuando numerosos trabajadores tengan que prolongar o modificar su jornada habitual para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones.

CSIF ha estimado en un comunicado que el trabajo del personal municipal que participe en tareas logísticas, administrativas, de apoyo técnico o de seguridad supera -en muchos casos- la jornada ordinaria establecida, por lo que debe ser compensado conforme a la normativa laboral vigente.

El Estatuto de los Trabajadores considera horas extraordinarias aquellas que se realizan por encima de la jornada ordinaria de trabajo, y deben compensarse económicamente o mediante descanso equivalente.

Además, el sindicato ha destacado que el propio marco normativo que regula la jornada electoral en Castilla y León contempla medidas específicas para facilitar el ejercicio del voto, como permisos retribuidos dentro de la jornada laboral, lo que evidencia el carácter excepcional de ese día en el ámbito laboral.

La organización sindical ha subrayado que la jornada electoral supone un importante despliegue de medios humanos y materiales en los municipios, donde su personal desempeña funciones esenciales para garantizar la apertura de colegios electorales, el soporte administrativo, la logística o la coordinación con fuerzas de seguridad.

CSIF ha remarcado que este esfuerzo extraordinario debe ser reconocido y retribuido “de forma justa”, cuando implica prolongaciones de jornada o servicios fuera del horario habitual. En este sentido, el sindicato independiente recuerda que ya existen precedentes judiciales en los que se ha reconocido el derecho de los empleados públicos a percibir compensaciones por exceso de jornada cuando este no ha sido reconocido por la administración correspondiente.

Por ello ha pedido que las corporaciones locales establezcan criterios claros y homogéneos para evitar interpretaciones dispares entre ayuntamientos y garantizar un trato equitativo a todos los empleados públicos municipales de la Comunidad.

El sindicato ha advertido de que, si no se produce este reconocimiento, estudiará las acciones sindicales y legales necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales del personal municipal.