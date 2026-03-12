Podemos denuncia al TSJCyL la gestión "negligente" de incendios forestales en Castilla y León

Jueves, 12 Marzo 2026 14:35

Podemos ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación con la gestión de los incendios forestales que tuvieron lugar el pasado verano en lacomunidad autónoma y que provocaron víctimas mortales, heridos y una grave destrucción del patrimonio natural y cultural, como es el paisaje de Las Médulas, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

La formación ha considerado en un comunicado que existen indicios suficientes para que la vía judicial analice las responsabilidades derivadas de una gestión que califican de “gravemente negligente y que, a su juicio, requiere una investigación exhaustiva por parte de los tribunales”.

La iniciativa judicial se produce después de que el pasado mes de septiembre Podemos presentara una denuncia ante la Fiscalía.

Según ha explicado la organización, en enero la Fiscalía dictó un decreto de archivo sin practicar diligencias de investigación, dejando abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial, paso que finalmente se ha materializado con la presentación de esta denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Desde la formación han señaldao que los incendios del pasado verano fueron los más graves registrados en la historia reciente de la comunidad y critican la gestión realizada por el Gobierno autonómico.

En este sentido, ha recordado que “Castilla y León ha tardado más de once años en aprobar el Plan Infocal para la gestión de emergencias por incendios forestales”.

Asimismo, ha denunciado que el operativo de prevención y extinción continúa estando externalizado y fragmentado entre más de treinta empresas, lo que, a su juicio, dificulta la coordinación y ha generado problemas laborales para los trabajadores y trabajadoras del dispositivo.

También ha señalado que durante los episodios más graves se produjeron controversias en torno al número real de efectivos desplegados y a la gestión de los episodios de contaminación del aire derivados de los incendios.

Junto a la iniciativa judicial, Podemos ha reiterado sus propuestas para reforzar las políticas de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León.

Entre ellas, la formación plantea “la creación de un operativo 100% público de prevención y extinción de incendios, que trabaje durante todo el año y que garantice condiciones laborales dignas y estabilidad para los profesionales del sector”.

Además, la organización propone la aprobación de una ley

autonómica de emergencia climática, similar a la existente en

otras comunidades autónomas, con el objetivo de mejorar la

planificación, la prevención y la adaptación ante los efectos del

cambio climático.

Desde Podemos han querido trasladar también un reconocimiento a

las personas que participaron en las labores de extinción y a

quienes arriesgaron su vida durante los incendios del pasado

verano.