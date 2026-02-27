CSIF denuncia colapso estructural de plantillas en Servicios Sociales

Viernes, 27 Febrero 2026 12:16

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha urgido la actualización permanente, y en todas las categorías, de las bolsas de empleo de la Gerencia de Servicios Sociales (GSS) de Castilla y León. Afirma que “están agotadas, lo que impide disponer de personal cualificado para cubrir bajas, permisos o vacantes, generando mucho retraso.

Esta situación provoca que las “necesidades de servicio” se cubran con el propio personal “ya agotado”, acumulando jornadas adicionales que después no pueden compensarse por falta de efectivos.

La Gerencia “tira” del Ecyl para contratar el personal temporal que se necesita, pero así “no se solucionan las carencias estructurales de plantilla, y que sufre una insoportable precarización y unas malas condiciones laborales”, lamenta el sindicato independiente. Insiste en que hay que actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) a las necesidades reales de los centros residenciales y asistenciales, porque las plantillas tienen “colapso estructural”.

CSIF ha explicado que las bolsas garantizan la selección de personal con una formación, una experiencia y con criterios en igualdad de oportunidades y méritos, como marca la Función Pública, lo que no se da en la contratación a través del Ecyl. En este caso, se contrata “con criterios que se desconocen y no son públicos, lo que repercute en una menor calidad asistencial y la inadecuada organización del personal y de los centros”.

Esta reclamación de las bolsas es uno de los ejes centrales de una concentración de protesta que ha celebrado CSIF esta mañana ante la Gerencia Regional de Servicios Sociales, en Valladolid. Junto a la insuficiencia de plantillas, que cronifica la sobrecarga de trabajo, se denuncia que no se cubren vacantes, la necesidad de definir las competencias de algunas categorías, o el incremento de episodios de agresiones en los centros de trabajo,

CSIF trasladó formalmente estas quejas en un escrito remitido -el pasado 9 de febrero- a la gerente regional de Servicios Sociales, Esperanza Vázquez, solicitando una reunión urgente para abordar una problemática que el sindicato considera “de máxima gravedad”.

Precisamente, tras la concentración, representantes del sindicato independiente han mantenido un encuentro con la directora técnica de la Gerencia.

Vacantes y temporalidad

Según los datos oficiales de ocupación, en la Gerencia de Servicios Sociales existen 4.141 puestos de personal laboral, de los cuales 383 están vacantes (6,83%), aunque resulta especialmente grave la temporalidad, que supera el 46%.

En los funcionarios, el porcentaje de vacantes es mayor, el 21%, es decir, 340 puestos de 1.575.

La falta de personal afecta especialmente a categorías que resultan claves para la atención integral.

En técnicos de atención directa (TAD) hay 111 vacantes (8,67%) y un 55,19% de temporalidad; en personal de servicios, 71 vacantes y más del 72% de temporalidad; en técnicos del menor, 18 vacantes (18,37%); en médicos, un 28,57% de plazas están vacantes; y en enfermería, el 47,68% es personal temporal.

CSIF ha criticado que la implantación de la jornada de 35 horas semanales no ha venido acompañada de un refuerzo de plantillas, lo que ha reducido aún más la dotación real en los turnos.

El resultado es un aumento de la carga física y emocional en un sector exigente, donde las profesionales (mayormente mujeres) atienden a personas mayores dependientes, menores tutelados y colectivos vulnerables.

Asimismo, CSIF ha reclamado una definición clara y actualizada de funciones en categorías como técnicos del menor (TM), técnicos de apoyo al menor (TAM) y técnicos de atención directa (TAD), ante la descoordinación y los conflictos organizativos que se están produciendo.

En los centros residenciales de menores, CSIF denuncia, además, que en 2023 se produjo el despido de aproximadamente el 25 por ciento de la plantilla de técnicos del menor, siendo sustituidos por técnicos de apoyo -grupo profesional inferior-, provocando desorganización, falta de reconocimiento profesional y un deterioro del servicio.