UGT apunta que se tardarán más de 40 años en eliminar brecha salarial en Comunidad

Viernes, 20 Febrero 2026 13:07

Al ritmo actual, Castilla y León tardará entre 40 y 45 años en eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres y corregir una injusticia que debería estar ya erradicada, según ha denunciado este viernes UGT.

UGT Castilla y León ha presentado su informe anual sobre brecha salarial entre mujeres y hombres, con motivo de la celebración, el próximo 22 de febrero, del Día por la Igualdad Salarial.

Dicho informe se elabora a partir de los datos que publica el INE en la última Encuesta de Estructura Salarial, de 2023.

Esos datos reflejan que “aunque la brecha salarial sigue siendo elevada, continúa descendiendo en los últimos años” hasta situarse en 2023 en el 15,56 por ciento en Castilla y León.

La comunidad ha experimentado un descenso porcentual del 2,44 por ciento mientras que en el conjunto del país ha sido del 1,35 por ciento.

Según han manifestado la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui, y el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral, Alberto Miguel, en este descenso ha influido decisivamente las sucesivas subidas del SMI desde 2018.

Así, los datos indican un descenso en la brecha nacional del 5,67 por ciento entre 2018-2023, mientras que en Castilla y León ha sido un 7,34 por ciento.

Para Alberto Miguel esto es así porque el SMI tienen un mayor efecto en los salarios de la comunidad debido a que son más bajos que en el resto del país, a que el mercado laboral se encuentra muy segregado, tanto vertical como horizontalmente, por razón de género y, además, existe una mayor concentración de mujeres trabajando con contratos precarios.

Sin embargo, ambos coinciden en que, siguen sin equilibrarse los salarios medios habiendo un diferencial entre ambos sexos de 4.256 euros anuales.

Esto significa que las 401.000 mujeres asalariadas en Castilla y León, en conjunto, dejaron de percibir unos 1.710 millones de euros.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la comunidad autónoma las mujeres siguen concentrándose en el espectro de salarios más bajos, siendo 42 mujeres de cada 100 perceptoras del SMI frente a 27 hombres de cada 100.

Modelo laboral para la comunidad

Otro de los datos revelados en la informe resulta especialmente preocupante para el sindicato, y es la reducción artificial que se observa en el nivel alto de ocupación.

Así, la reducción de esta brecha salarial del del 15 por ciento al 9,5 por ciento se debe a que en 2023 más de 9.500 mujeres altamente cualificadas abandonaron Castilla y León porque “el modelo laboral de la comunidad no garantiza oportunidades, estabilidad ni salarios dignos para las mujeres”.

Al mismo tiempo, para Zumalacárregui hay un dato que “debería avergonzar a cualquier responsable político”, y es que, al ritmo actual, Castilla y León tardará entre 40 y 45 años en eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres y corregir una injusticia que debería estar ya erradicada”.

Por eso, entre otras medidas, Alberto Miguel ha señalado la necesidad de revisión del uso excesivo que se hace del contrato a tiempo parcial, que penaliza a muchas mujeres a vivir precariamente y envejecer en condiciones de pobreza; la modificación de la norma que permite absorber y compensar los complementos salariales en las subidas del SMI porque provoca que todas las mujeres que cobran el SMI lleven años con el salario congelado. Además, es imprescindible la aplicación del principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor.

Elecciones autonómicas

Por su parte, Victoria Zumalacárregui ha afirmado que “la brecha salarial es el resultado de decisiones políticas, empresariales, sociales y de la falta de medidas contundentes para corregirla”. En este sentido, y ante las elecciones autonómicas del 15M, han exigido a los partidos políticos que aspiran a gobernar su compromiso para defender y reforzar las políticas de igualdad, garantizar la transparencia salarial en todas las empresas, proteger los planes de igualdad y la negociación colectiva, además de blindar los servicios públicos que permiten conciliar y trabajar y, por último, combar la precariedad, que tiene rostro de mujer.

Para concluir, ambos responsables de UGT Castilla y León han aseverado que “la igualdad salarial entre mujeres y hombres no es un capricho ni un debate ideológico, es un derecho constitucional y una condición imprescindible para que esta comunidad avance. No podemos esperar 45 años para que las mujeres de Castilla y León cobren lo que les corresponde”.

▶️ Enlace al informe completo