CSIF llevará a tribunales la falta de cobertura de 6.500 plazas en la Junta

Miércoles, 18 Febrero 2026 13:27

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentará acciones judiciales contra la Junta para exigir que cubra las 6.500 plazas vacantes de funcionarios y personal laboral que hay en Castilla y León.

Así lo ha anunciado hoy el presidente autonómico del sindicato, Benjamín Castro, en Salamanca.

“Son plazas que están contempladas en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), trabajadores y trabajadoras que necesitan los diferentes servicios afectados. para mantener una atención adecuada al ciudadano. La situación es impresentable e insoportable, y CSIF no va a permanecer indiferente”, ha asegurado Castro, que también ha alertado del empeoramiento de las condiciones y carga laboral del personal.

Las vacantes de funcionarios en toda la Comunidad son 4.644, el 29,39% de una plantilla de 15.799 en las RPT; y las de laborales suman 1.856, el 15% de 12.261.

CSIF ha indicado que las vacantes en funcionarios se han reducido un 23,74 por ciento en los dos últimos años, pero básicamente por la destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo en las RPT.

Sin embargo, los datos reflejan que estas vacantes han aumentado un 2,73 por ciento en el último semestre y un 7,93 por ciento en el último año.

En el caso del personal laboral, las vacantes han aumentado un 11,15 por ciento en estos dos últimos años, un 8,28 por ciento en el último.

Castro ha recordado que CSIF presentó en 2023 un plan de recuperación de efectivos en Castilla y León.

En este sentido ha señalado que este plan puede ser el instrumento que permita a la Junta justificar la necesidad de sacar ofertas de empleo extraordinarias, mayores que las que marca la tasa de reposición del Gobierno central por jubilaciones, para poder ir recuperando plantilla. Además, podría elaborar una planificación plurianual del personal.

En su día, a la Junta le pareció bien ese plan, ha subrayado el dirigente de CSIF, “aunque el asunto ha debido quedar olvidado en algún cajón y no sabemos nada.

“Pero la realidad es que las plantillas de los servicios territoriales se están reduciendo y las quejas de los ciudadanos aumentan, ante la pasividad de los responsables de la administración autonómica”, ha añadido.

Administración general de la Junta

En una jornada de delegados de CSIF de Salamanca celebrada hoy, el responsable provincial del sector de Administración General de la Junta (AGCYL), Gabriel de la Iglesia, se ha referido a las principales reclamaciones “en las que estamos trabajando”, como es la mejora y reclasificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), porque la modificación de 2024 fue insuficiente.

Asimismo, está la actualización de la carrera profesional en todas las categorías profesionales con convocatorias anuales y el cómputo de todo el tiempo trabajado, y sin penalizar la promoción interna; o la convocatoria de un concurso de méritos abierto y permanente con resoluciones semestrales.

“CSIF seguirá desarrollando y negociando asuntos, como la promoción interna, la conciliación o la jubilación anticipada. Exigimos que la promoción interna sobre puesto de trabajo con el reconocimiento de su trayectoria, sin movilidad hacia otros lugares o provincias”, ha apuntado De la Iglesia.