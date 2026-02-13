Amnistía Internacional pide a candidaturas de elecciones autonómcias que defiendan derechos humanos

Amnistía Internacional en Castilla y León se ha dirigido a todas las candidaturas que se presentan a las próximas elecciones autonómicas para conseguir su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en un momento en el que están sometidos a ataques implacables por gobiernos y organismos en distintas partes del mundo.

Las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León de marzo de 2026 suponen una oportunidad para poner en el centro del debate, tanto en los programas electorales como en las presentaciones públicas de las candidaturas, la protección y promoción de los derechos humanos en nuestra Comunidad, en el resto de España y en el mundo.

En líneas generales, las propuestas que Amnistía Internacional, junto a Burgos Acoge y PAH Segovia en las relativas a vivienda, ha hecho llegar a los distintos partidos y candidaturas son las siguientes:

Derecho a la salud

Lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud incrementando la inversión sanitaria anual, de manera especial en la atención primaria, con la finalidad de reforzar las plantillas y aumentar la inversión en infraestructuras y recursos materiales en los centros de atención primaria.

Derecho a la vivienda

En este caso, Amnistía Internacional se une a PAH Segovia y Burgos Acoge y piden reforzar la asequibilidad de la vivienda. Se deben desarrollar los mecanismos para favorecer la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado y las administraciones competentes para ello, así como aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida, adoptar medidas para reducir las viviendas vacías, controlar los alquileres en las principales ciudades, proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar, entre otras cuestiones.

Menores no acompañados

Cumplir con el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre las Comunidades Autónomas, aceptando un reparto obligatorio entre las mismas, que incluya a Castilla y León.

Centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual

Garantizar la accesibilidad, adaptabilidad y disponibilidad para todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual de los centros de crisis 24 horas los 7 días de la semana, conforme a lo establecido en el art. 35 de la Ley Integral de Garantía Integral de Libertad Sexual y los estándares internacionales de derechos humanos.

Derecho al aborto

Garantizar que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.

Crisis climática

Evaluación y actualización de la Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-2020, que contemple planes más ambiciosos sobre mitigación de emisiones e incluya un plan efectivo de Adaptación al Cambio Climático para Castilla y León, basado en ciencia, que proporcione infraestructuras resilientes para nuestro territorio; alineado con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, y que observe actualizaciones en los sistemas de alerta temprana.

Derechos de las personas LGBTI+ en Castilla y León

La elaboración y aprobación de una Ley autonómica LGTBI+, que contemple medidas destinadas a la protección del derecho a la vida, la integridad física y la identidad, el derecho de la infancia a ser escuchada, así como el disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental de las personas trans e intersexuales.

Memoria Histórica en Castilla y León

Garantizar la preservación histórica de la memoria colectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo, como elemento esencial de la reparación de las víctimas que sufrieron dichas violaciones y el establecimiento de garantías de no repetición.

Derechos humanos en Gaza y en el Territorio Palestino Ocupado

Promover activamente, en las interlocuciones con el Gobierno de España y la Unión Europea, un alto el fuego permanente en Gaza y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario por todas las partes.

Armas de descarga eléctrica (Táser):

La elaboración y aprobación de una normativa autonómica que regule el empleo de armas de descarga eléctrica por parte de las policías locales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, asegurando una formación adecuada para todo el personal que vaya a utilizarlas y protocolos de uso que sean conformes con los principios del Derecho internacional de los derechos humanos. /// FIN