Valencia disfruta del Jueves Lardero soriano, con aforo completo

Viernes, 13 Febrero 2026 13:40

Dpscientos afortunados, el máximo del aforo posible, han disfrutado de la gran celebración soriana en Valencia: el Jueves Lardero

El Jueves Lardero se ha vuelto a convertir en una gran puesta de largo para la provincia de Soria en la tercera ciudad de España.

Una celebración que ha servido para cumplir con la tradición, para promocionar el sector agroalimentario soriano, su cultura y la propuesta turística.

A la cita no han faltado los productos de gran calidad de Soria enviados para la ocasión.

Hasta la tarta costrada, elaborada por mantequerías York en la misma mañana del jueves, ha llegado hasta Valencia para hacer las delicias de sorianos, amigos e invitados.

La celebración, un clásico ya de la agenda social de la ciudad, ha contado con la asistencia de representantes de Fallas, Casas Regionales y Asociaciones de vecinos, Diputados provinciales de Valencia y Soria, los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, consejera de Justicia y Participación de la Generalitat y la Delegada del Gobierno en la Comunidad.

El Jueves Lardero no para de crecer en Valencia gracias al apoyo de la Diputación de Soria, el impulso de la Junta de Castilla y león y el esfuerzo de los sorianos que hacen posible la celebración.

El crecimiento de la celebración es directamente proporcional con el aumento de las visitas turísticas a la provincia desde la comunidad valenciana y la distribución de productos agroalimentarios sorianos en el Levante español.