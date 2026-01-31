Soria decide primer finalista para el concurso "El Mejor Torrezno del Mundo"

Sábado, 31 Enero 2026 14:34

El hostal San Andrés, de Soria capital, se ha convertido este sábado en el primer finalista del concurso gastronómico “El Mejor Torrezno del Mundo” 2026, tras la primera ronda clasificatoria celebrada en el Casino de Soria.

El hostal San Andrés era la segunda vez que participaba en este concurso, tras la del año pasado, en la que quedaron en segunda posición en la final.

Deisi y Luz, dominicanas de origen y con 16 y 20 años en Soria, han presentado los torreznos ganadores.

En su país de origen sabían ya lo que es cocinar el chicharrón, que lleva el mismo tipo de cocción, aunque la diferencia es que el torrezno es adobado.

En esta primera ronda han participado diez establecimientos hosteleros, lo que ha permitido seleccionar también a un segundo, en situación de reserva, que tiene opciones de participar en la final de El Burgo de Osma. Ha sido el establecimiento “Augusto”, regentado en la plaza Mayor por los hermanos Arranz y que ya saben lo que es ganar este concurso gastronómico.

La cata, pública y ciega, se ha desarrollado al mediodía de hoy sábado en el salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia de Soria, con un jurado formado por el maestro y representante de CSIF en Soria, Enrique Guiu, el periodista Héctor Perales, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Teresa Valdenebro y el primer soriano que ha participado en el concurso televisivo “Gran Hermano” y empresario hostelero, Raúl Martínez

El jurado ha valorado el sabor, el aroma, la textura y la presentación.

En cada ronda clasificatoria el jurado elege los participantes que disputarán la final: 1 finalista de Soria, 1 finalista de El Burgo de Osma, 1 finalista de Fuentes de Magaña, 1 finalista de Madrid, 1 finalista de Valencia, 1 finalista de La Vid, 1 finalista de Vinuesa, 1 finalista de Ólvega y 1 finalista de Zaragoza. En caso de que se suspenda alguna ronda, las plazas finalistas se repartirán al resto de rondas con mayor número de participantes.

Únicamente podrán participar en el concurso todas aquellas personas titulares de algún establecimiento de hostelería y/o restauración, así como las personas que tengan algún vínculo laboral con estos establecimientos.

En caso de que se inscriban 8 participantes o más en alguna ronda clasificatoria –como ha sido el caso de Soria-, a criterio de la organización y siempre que la logística del concurso lo permita, podrán ser elegidos 2 finalistas en lugar de 1.

Este criterio se aplicará solo a las 2 rondas con mayor número de finalistas.

Rondas clasificatorias

2 ª Clasificatoria: En El Burgo de Osma, el 1 de febrero de 2026, a las 13:00 h. en el Museo del Cerdo.

3 ª Clasificatoria: En Fuentes de Magaña, el 7 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Casa Concejo.

4 ª Clasificatoria: En Madrid, el 8 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Casa de Cantabria en Madrid (C/ Pío Baroja, 10).

5 ª Clasificatoria: En Valencia, el 14 de febrero de 2026, a las 19:00 h. en el Centro Aragonés.

6 ª Clasificatoria: En La Vid (Burgos), el 16 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en la Hospedería Monasterio de la Vid.

7 ª Clasificatoria: En Vinuesa, el 21 de febrero de 2026, a las 12:00 h. en el Salón del Ayuntamiento.

8 ª Clasificatoria: En Ólvega, el 21 de febrero de 2026, a las 19:00 h. en el Salón del Centro Social.