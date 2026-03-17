El Gran Prix selecciona los 12 pueblos para nueva edición y no estará Golmayo
RTVE ha desvelado esta tarde los 12 pueblos que participarán en la nueva edición del concurso “El Grand Prix”. No estará finalmente Golmayo.
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RTVE ya tiene seleccionados a los 12 pueblos que participarán en la nueva edición, una de las más ambiciosas hasta la fecha, ampliando la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España.
Las localidades escogidas para participar este verano son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).
En esta nueva edición se ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000 (hasta ahora la horquilla era 5.000-10.000), dando así la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona la experiencia del programa y representar con orgullo a sus vecinos y vecinas.
Un total de 1.034 pueblos habían sido invitados a participar. Finalmente, 83 localidades, entre ellas Golmayo, pasaron a la siguiente fase y de esta última han salido las doce que participarán en esta edición.
La corporación de Golmayo había anunciado a principios de marzo en su web que buscaba personas de entre 18 y 35 años que quisieran formar parte del equipo que representaría al municipio en el Gran Prix de TVE este verano, el emblemático concurso televisivo presentado por Ramón García.