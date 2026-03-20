Quintana Redonda celebra el centenario de Pilar Rodríguez Encinar

Viernes, 20 Marzo 2026 13:00

La residencia Fray Pedro Pastor de Quintana Redonda ha acogido la celebración del cumpleaños de una de sus residentes más longevas: Pilar Rodríguez Encinar.

La Diputación provincial de Soria, a través del Centro de Acción Social "Soria Rural", y el Ayuntamiento de Quintana Redonda han rendido hoy un sentido homenaje a Pilar Rodríguez Encinar en la Residencia “Fray Pedro Pastor”, con motivo de su centenario junto a sus familiares, autoridades locales y residentes.

El acto ha comenzado a las 11:30 horas cuando ha recibido las felicitaciones de la Diputación de Soria y del Ayuntamiento de Quintana Redonda, municipio donde reside en la actualidad.

El diputado de zona y alcalde de la localidad, Sergio Frías, le ha entregado una placa conmemorativa de la efeméride y el concejal José Antonio Pacheco, le ha entregado de un ramo de flores en nombre de toda la corporación.

Pilar nació el 20 de marzo de 1926 en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Hija de Santiago Rodríguez y Adriana Encinar, Pilar fue la menor de la familia, ya que tenía tres hermanos mayores: José, Martín y Gregorio.

Pronto se trasladaron a vivir al número 86 de la calle Fuencarral, en el Barrio de Chamberí, dónde su familia ejercía la conserjería.

Aunque colaboraba con la familia en las labores de la conserjería, gracias a la ayuda de una maestra conocida de la familia, Pilar pudo asistir en su infancia a una Escuela Municipal en Cuatro Caminos, a la que acudía en metro. En su infancia también le tocó vivir la guerra civil en la capital.

Ya de adulta, Pilar conoció en Madrid a Luis Almazán, que procedía de San Esteban de Gormaz y trabajaba de mecánico de vuelo en Iberia, con quién se casó y tuvo una hija, Ana Ruht.

Gran aficionada a la lectura, sobre todo histórica, a escribir, a jugar a las cartas y a bailar en las reuniones que hacía con su marido y sus amigos en la capital.

Pilar trabajó en empresas como IBM ó Iberia, donde ejerció como administrativa.

Gracias a su trabajo y al de su marido en Iberia, Pilar tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo conociendo grandes ciudades, como Nueva York o Paris y exóticas islas como las Galápagos.

Pilar tiene una nieta, Andrea, que reside en Madrid.

En 2023, año en que falleció su hija Ana, Pilar se trasladó a vivir a la residencia “Fray Pedro Pastor” de Quintana Redonda, que gestionaba su sobrino y ahijado Juan Luis, donde reside en la actualidad.